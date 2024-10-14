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СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/lnr-1978009003.html
СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР
СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2024
СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР
Следователи СК России зафиксировали последствия атак ВСУ по мирным жителям Кременной и Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам сотрудник РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:53
2024-10-14T17:53
специальная военная операция на украине
россия
лисичанск
луганская народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия атак ВСУ по мирным жителям Кременной и Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам сотрудник ведомства. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной. По данным правительства ЛНР удар был нанесен при помощи БПЛА. Также сообщалось об атаке дрона ВСУ по автомобилю мирных жителей Лисичанска, в результате чего двое человек погибли и один пострадал. "Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины, совершенные в отношении мирного населения Луганской Народной Республики", - сообщил сотрудник Следственного комитета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
лисичанск
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россия, лисичанск, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР

СК зафиксировал последствия атак ВСУ по жителям Кременной и Лисичанска в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России в зоне проведения СВО
Сотрудник Следственного комитета России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник Следственного комитета России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия атак ВСУ по мирным жителям Кременной и Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам сотрудник ведомства.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной. По данным правительства ЛНР удар был нанесен при помощи БПЛА. Также сообщалось об атаке дрона ВСУ по автомобилю мирных жителей Лисичанска, в результате чего двое человек погибли и один пострадал.
"Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины, совершенные в отношении мирного населения Луганской Народной Республики", - сообщил сотрудник Следственного комитета.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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