https://ria.ru/20241014/lnr-1978009003.html

СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР

СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2024

СК зафиксировал последствия атак ВСУ по мирным жителям в ЛНР

Следователи СК России зафиксировали последствия атак ВСУ по мирным жителям Кременной и Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам сотрудник РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:53

2024-10-14T17:53

2024-10-14T17:53

специальная военная операция на украине

россия

лисичанск

луганская народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия атак ВСУ по мирным жителям Кременной и Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам сотрудник ведомства. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что четыре человека получили ранения в воскресенье в результате атаки ВСУ по рынку в Кременной. По данным правительства ЛНР удар был нанесен при помощи БПЛА. Также сообщалось об атаке дрона ВСУ по автомобилю мирных жителей Лисичанска, в результате чего двое человек погибли и один пострадал. "Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины, совершенные в отношении мирного населения Луганской Народной Республики", - сообщил сотрудник Следственного комитета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

лисичанск

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, лисичанск, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия