https://ria.ru/20241014/livan-1978024317.html

Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель

Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель - РИА Новости, 14.10.2024

Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель

Временные силы ООН в Ливане не должны покидать эту страну, несмотря на призывы и действия Израиля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам совещания... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:19

2024-10-14T19:19

2024-10-14T21:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане не должны покидать эту страну, несмотря на призывы и действия Израиля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам совещания министров иностранных дел в Люксембурге.Ранее в понедельник посол Израиля в Париже Джошуа Зарка заявил, что Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане, должны потребовать отвода миротворцев от границы."Мы полностью поддерживаем UNIFIL, никто из государств-членов ЕС не выступил за вывод этих сил", - сказал Боррель. Он также подчеркнул, что решение о прекращении работы этой миссии в Ливане может принять только Совет безопасности ООН.Ранее Евросоюз осудил нападения Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал в срочном порядке предоставить объяснения по этому поводу.В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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в мире, ливан, оон, израиль, жозеп боррель, евросоюз, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, люксембург (округ)