Рейтинг@Mail.ru
Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 14.10.2024 (обновлено: 21:00 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/livan-1978024317.html
Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель
Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель - РИА Новости, 14.10.2024
Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель
Временные силы ООН в Ливане не должны покидать эту страну, несмотря на призывы и действия Израиля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам совещания... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:19
2024-10-14T21:00
в мире
ливан
оон
израиль
жозеп боррель
евросоюз
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане не должны покидать эту страну, несмотря на призывы и действия Израиля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам совещания министров иностранных дел в Люксембурге.Ранее в понедельник посол Израиля в Париже Джошуа Зарка заявил, что Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане, должны потребовать отвода миротворцев от границы."Мы полностью поддерживаем UNIFIL, никто из государств-членов ЕС не выступил за вывод этих сил", - сказал Боррель. Он также подчеркнул, что решение о прекращении работы этой миссии в Ливане может принять только Совет безопасности ООН.Ранее Евросоюз осудил нападения Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал в срочном порядке предоставить объяснения по этому поводу.В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
ливан
израиль
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, оон, израиль, жозеп боррель, евросоюз, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, люксембург (округ)
В мире, Ливан, ООН, Израиль, Жозеп Боррель, Евросоюз, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Люксембург (округ)
Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель

Боррель: миротворцы ООН не должны покидать Ливан, несмотря на призывы Израиля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане не должны покидать эту страну, несмотря на призывы и действия Израиля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам совещания министров иностранных дел в Люксембурге.
Ранее в понедельник посол Израиля в Париже Джошуа Зарка заявил, что Франция и другие страны, военнослужащие которых принимают участие в миссии ООН в Ливане, должны потребовать отвода миротворцев от границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
"Мы полностью поддерживаем UNIFIL, никто из государств-членов ЕС не выступил за вывод этих сил", - сказал Боррель. Он также подчеркнул, что решение о прекращении работы этой миссии в Ливане может принять только Совет безопасности ООН.
Ранее Евросоюз осудил нападения Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал в срочном порядке предоставить объяснения по этому поводу.
В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
1 октября, 12:00
 
В миреЛиванООНИзраильЖозеп БоррельЕвросоюзХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Люксембург (округ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала