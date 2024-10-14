Европейские страны не согласны вывести силы ООН из Ливана, заявил Боррель
Боррель: миротворцы ООН не должны покидать Ливан, несмотря на призывы Израиля
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане не должны покидать эту страну, несмотря на призывы и действия Израиля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам совещания министров иностранных дел в Люксембурге.
"Мы полностью поддерживаем UNIFIL, никто из государств-членов ЕС не выступил за вывод этих сил", - сказал Боррель. Он также подчеркнул, что решение о прекращении работы этой миссии в Ливане может принять только Совет безопасности ООН.
Ранее Евросоюз осудил нападения Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал в срочном порядке предоставить объяснения по этому поводу.
В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.