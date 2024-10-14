https://ria.ru/20241014/livan-1977990390.html

Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане

Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане - РИА Новости, 14.10.2024

Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане

Организация "Врачи без границ" (MSF) заявили о закрытии ряда медицинских учреждений в Ливане из-за усиления авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по стране. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:01

2024-10-14T17:01

2024-10-14T17:21

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF) заявили о закрытии ряда медицинских учреждений в Ливане из-за усиления авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по стране. "Медицинские учреждения в Ливане вынуждены закрываться из-за усиления израильских авиаударов. Наши команды работают над продолжением помощи, но вынуждены были приостановить некоторые виды деятельности в сильно пострадавших районах", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х. Организация подчеркнула, что медицинский персонал и гражданские лица должны находиться под защитой. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, врачи без границ, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024