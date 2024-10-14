Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане
"Врачи без границ" закрыли ряд медучреждений в Ливане из-за ударов ЦАХАЛ
© Фото : Lebanese Red CrossАвтомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара
© Фото : Lebanese Red Cross
Автомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF) заявили о закрытии ряда медицинских учреждений в Ливане из-за усиления авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по стране.
"Медицинские учреждения в Ливане вынуждены закрываться из-за усиления израильских авиаударов. Наши команды работают над продолжением помощи, но вынуждены были приостановить некоторые виды деятельности в сильно пострадавших районах", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х.
Организация подчеркнула, что медицинский персонал и гражданские лица должны находиться под защитой.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.