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Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане - РИА Новости, 14.10.2024
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17:01 14.10.2024 (обновлено: 17:21 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/livan-1977990390.html
Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане
Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане - РИА Новости, 14.10.2024
Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане
Организация "Врачи без границ" (MSF) заявили о закрытии ряда медицинских учреждений в Ливане из-за усиления авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по стране. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:01
2024-10-14T17:21
в мире
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хезболла
врачи без границ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF) заявили о закрытии ряда медицинских учреждений в Ливане из-за усиления авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по стране. "Медицинские учреждения в Ливане вынуждены закрываться из-за усиления израильских авиаударов. Наши команды работают над продолжением помощи, но вынуждены были приостановить некоторые виды деятельности в сильно пострадавших районах", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х. Организация подчеркнула, что медицинский персонал и гражданские лица должны находиться под защитой. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, врачи без границ, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Врачи без границ, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Организация "Врачи без границ" закрыла ряд медучреждений в Ливане

"Врачи без границ" закрыли ряд медучреждений в Ливане из-за ударов ЦАХАЛ

© Фото : Lebanese Red CrossАвтомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара
Автомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Lebanese Red Cross
Автомобили Ливанского Красного Креста, пострадавшие в результате израильского удара . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF) заявили о закрытии ряда медицинских учреждений в Ливане из-за усиления авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по стране.
"Медицинские учреждения в Ливане вынуждены закрываться из-за усиления израильских авиаударов. Наши команды работают над продолжением помощи, но вынуждены были приостановить некоторые виды деятельности в сильно пострадавших районах", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х.
Организация подчеркнула, что медицинский персонал и гражданские лица должны находиться под защитой.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаВрачи без границХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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