https://ria.ru/20241014/livan-1977957337.html

В Ливане заявили об ударе Израиля по христианскому району на севере страны

В Ливане заявили об ударе Израиля по христианскому району на севере страны - РИА Новости, 14.10.2024

В Ливане заявили об ударе Израиля по христианскому району на севере страны

Самолеты израильских ВВС впервые нанесли удар по району Згхарта на севере Ливана, где преимущественно проживает христианское население, передает ливанское... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:52

2024-10-14T14:52

2024-10-14T14:56

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС впервые нанесли удар по району Згхарта на севере Ливана, где преимущественно проживает христианское население, передает ливанское национальное агентство NNA. "Впервые с начала израильской агрессии (с 8 октября 2023 года - ред.) военные самолеты нанесли удар по зданию в Айту, район Згхарта", - пишет агентство. Ранее сообщалось, что под удар израильской авиации на востоке Ливана попала колонна грузовиков с гуманитарной помощь. Также бомбардировкам подверглись несколько населенных пунктов на юге страны. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024