В Ливане заявили об ударе Израиля по христианскому району на севере страны
NNA: израильские ВВС впервые нанесли удар по району Згхарта на севере Ливана
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС впервые нанесли удар по району Згхарта на севере Ливана, где преимущественно проживает христианское население, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Впервые с начала израильской агрессии (с 8 октября 2023 года - ред.) военные самолеты нанесли удар по зданию в Айту, район Згхарта", - пишет агентство.
Ранее сообщалось, что под удар израильской авиации на востоке Ливана попала колонна грузовиков с гуманитарной помощь. Также бомбардировкам подверглись несколько населенных пунктов на юге страны.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
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