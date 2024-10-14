https://ria.ru/20241014/litva-1977869056.html

В первом туре парламентских выборов в Литве побеждают социал-демократы

В первом туре парламентских выборов в Литве побеждают социал-демократы - РИА Новости, 14.10.2024

В первом туре парламентских выборов в Литве побеждают социал-демократы

В первом туре парламентских выборов в Литве после обработки данных с 94% участков побеждает Социал-демократическая партия, победители прошлых выборов — партия... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T01:12

2024-10-14T01:12

2024-10-14T05:51

литва

саулюс сквернялис

союз отечества - литовские христианские демократы

ингрида шимоните

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В первом туре парламентских выборов в Литве после обработки данных с 94% участков побеждает Социал-демократическая партия, победители прошлых выборов — партия "Союз Отечества — Литовские христианские демократы" — на втором месте, следует из данных на сайте Главной избирательной комиссии страны.Всего в сейм — однопалатный парламент Литвы — входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 — по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5% для партий и 7% для коалиций. В выборах в 2024 году участвуют 16 партий и одна коалиция, избирательным правом обладают почти 2,4 миллиона человек. Последние 20 лет парламентские выборы в Литве всегда проходили в два тура, в этом году второй тур состоится 27 октября.В голосовании по спискам социал-демократы предварительно набирают 20,21%, консерваторы — 16,75%, на третьем месте — левая популистская партия "Заря Немана" с 15,54%. Пятипроцентный барьер преодолели шесть партий.В 24 одномандатных округах лидируют консерваторы, в 22 — социал-демократы. В ряде одномандатных округов второй тур не понадобится, поскольку один из кандидатов набрал более 50% голосов, например, действующий премьер Ингрида Шимоните победила в одном из вильнюсских округов с 53,13%.Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила о готовности создать правительственную коалицию с левыми партиями. Она и председатель новой партии "Во имя Литвы", набирающей 9,30% по спискам, экс-премьер Саулюс Сквернялис сделали заявление о готовности поддерживать друг друга во втором туре в тех округах, где победитель одной из партий не вышел из первого.По словам Блинкявичюте, она постарается усадить также за стол переговоров лидера "Союза зеленых и крестьян" Рамунаса Карбаускаса, с которым у Сквернялиса сложные отношения. "Зеленые и крестьяне" набирают 7,19% по спискам и лидируют в четырех одномандатных округах.

https://ria.ru/20241009/litva-1977242735.html

https://ria.ru/20241013/finlyandiya-1977807984.html

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литва, саулюс сквернялис, союз отечества - литовские христианские демократы, ингрида шимоните, в мире