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В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/lisichansk-1977927580.html
В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе
В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе - РИА Новости, 14.10.2024
В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе
Два человека погибли, один был ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики в субботу, сообщила в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:54
2024-10-14T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Два человека погибли, один был ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики в субботу, сообщила в понедельник администрация города. "В субботу, 12 октября, ВСУ ударили дроном-камикадзе по мирным гражданам в Лисичанске. При помощи дрона-камикадзе был атакован гражданский автомобиль с двумя пассажирами. Водитель и одна из пассажиров, женщина пожилого возраста, к сожалению, скончались на месте происшествия. Второй пассажир, также женщина пенсионного возраста, в настоящее время находится в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
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в мире, лисичанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Вооруженные силы Украины
В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе

При атаке дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль в Лисичанске погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Два человека погибли, один был ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики в субботу, сообщила в понедельник администрация города.
"В субботу, 12 октября, ВСУ ударили дроном-камикадзе по мирным гражданам в Лисичанске. При помощи дрона-камикадзе был атакован гражданский автомобиль с двумя пассажирами. Водитель и одна из пассажиров, женщина пожилого возраста, к сожалению, скончались на месте происшествия. Второй пассажир, также женщина пенсионного возраста, в настоящее время находится в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскВооруженные силы Украины
 
 
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