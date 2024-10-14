https://ria.ru/20241014/lisichansk-1977927580.html

В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе

В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе - РИА Новости, 14.10.2024

В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе

Два человека погибли, один был ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики в субботу, сообщила в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:54

2024-10-14T12:54

2024-10-14T12:54

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Два человека погибли, один был ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики в субботу, сообщила в понедельник администрация города. "В субботу, 12 октября, ВСУ ударили дроном-камикадзе по мирным гражданам в Лисичанске. При помощи дрона-камикадзе был атакован гражданский автомобиль с двумя пассажирами. Водитель и одна из пассажиров, женщина пожилого возраста, к сожалению, скончались на месте происшествия. Второй пассажир, также женщина пенсионного возраста, в настоящее время находится в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20240813/ataka-1965860653.html

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в мире, лисичанск, вооруженные силы украины