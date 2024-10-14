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В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе
В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе - РИА Новости, 14.10.2024
В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе
Два человека погибли, один был ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики в субботу, сообщила в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:54
2024-10-14T12:54
2024-10-14T12:54
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Два человека погибли, один был ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ на гражданский автомобиль в Лисичанске Луганской Народной Республики в субботу, сообщила в понедельник администрация города. "В субботу, 12 октября, ВСУ ударили дроном-камикадзе по мирным гражданам в Лисичанске. При помощи дрона-камикадзе был атакован гражданский автомобиль с двумя пассажирами. Водитель и одна из пассажиров, женщина пожилого возраста, к сожалению, скончались на месте происшествия. Второй пассажир, также женщина пенсионного возраста, в настоящее время находится в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
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в мире, лисичанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Вооруженные силы Украины
В Лисичанске два человека погибли при атаке дрона-камикадзе
При атаке дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль в Лисичанске погибли два человека