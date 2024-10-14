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Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов - РИА Новости, 14.10.2024
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22:12 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/likhachev-1978039302.html
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов - РИА Новости, 14.10.2024
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов
"Росатом" планирует в нынешнем году увеличить объем выручки от реализации проектов за рубежом до 18 миллиардов долларов, заявил генеральный директор... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:12
2024-10-14T22:12
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Росатом" планирует в нынешнем году увеличить объем выручки от реализации проектов за рубежом до 18 миллиардов долларов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "В этом году целимся в 18 миллиардов долларов зарубежной выручки", - сказал Лихачев, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России". По итогам 2023 зарубежная выручка "Росатома" составила 16,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240926/putin-1974886067.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов

Лихачев: "Росатом" планирует в 2024 году повысить выручку от зарубежных проектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Росатом" планирует в нынешнем году увеличить объем выручки от реализации проектов за рубежом до 18 миллиардов долларов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"В этом году целимся в 18 миллиардов долларов зарубежной выручки", - сказал Лихачев, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России".
По итогам 2023 зарубежная выручка "Росатома" составила 16,2 миллиарда долларов.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом"
26 сентября, 15:59
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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