https://ria.ru/20241014/likhachev-1978039302.html
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов - РИА Новости, 14.10.2024
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов
"Росатом" планирует в нынешнем году увеличить объем выручки от реализации проектов за рубежом до 18 миллиардов долларов, заявил генеральный директор... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:12
2024-10-14T22:12
2024-10-14T22:12
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Росатом" планирует в нынешнем году увеличить объем выручки от реализации проектов за рубежом до 18 миллиардов долларов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "В этом году целимся в 18 миллиардов долларов зарубежной выручки", - сказал Лихачев, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России". По итогам 2023 зарубежная выручка "Росатома" составила 16,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240926/putin-1974886067.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов
Лихачев: "Росатом" планирует в 2024 году повысить выручку от зарубежных проектов