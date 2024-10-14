МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России
МИД Украины осудил Джареда Лето из-за его желания выступить в России
© AP Photo / Invision/Jack PlunkettДжаред Лето
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
Джаред Лето. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. МИД Украины резко осудил в соцсети X американского музыканта Джареда Лето за его слова о желании выступить в России.
"Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России - это оскорбление <…>", — говорится в публикации.
Группа Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию.
Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев.
"Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России - это оскорбление <…>", — говорится в публикации.
Группа Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию.
Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев.