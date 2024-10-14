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МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России - РИА Новости, 14.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:36 14.10.2024 (обновлено: 11:56 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/leto-1977901564.html
МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России
МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России - РИА Новости, 14.10.2024
МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России
МИД Украины резко осудил в соцсети X американского музыканта Джареда Лето за его слова о желании выступить в России. "Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:36
2024-10-14T11:56
культура
в мире
россия
джаред лето
мид украины
киев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. МИД Украины резко осудил в соцсети X американского музыканта Джареда Лето за его слова о желании выступить в России. "Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России - это оскорбление &lt;…&gt;", — говорится в публикации. Группа Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев.
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в мире, россия, джаред лето, мид украины, киев
Культура, В мире, Россия, Джаред Лето, МИД Украины, Киев
МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России

МИД Украины осудил Джареда Лето из-за его желания выступить в России

© AP Photo / Invision/Jack PlunkettДжаред Лето
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
Джаред Лето. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. МИД Украины резко осудил в соцсети X американского музыканта Джареда Лето за его слова о желании выступить в России.

"Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России - это оскорбление <…>", — говорится в публикации.

Группа Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию.

Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев.
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