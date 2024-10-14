https://ria.ru/20241014/leto-1977901564.html

МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России

МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России - РИА Новости, 14.10.2024

МИД Украины устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России

МИД Украины резко осудил в соцсети X американского музыканта Джареда Лето за его слова о желании выступить в России. "Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:36

2024-10-14T10:36

2024-10-14T11:56

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. МИД Украины резко осудил в соцсети X американского музыканта Джареда Лето за его слова о желании выступить в России. "Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России - это оскорбление <…>", — говорится в публикации. Группа Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев.

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в мире, россия, джаред лето, мид украины, киев