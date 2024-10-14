Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/lavrov-1977973620.html
Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня
Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня - РИА Новости, 14.10.2024
Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сердечно поприветствовал назначенного в июле посла Беларуси Александра Рогожника и обсудил с ним вопросы... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:58
2024-10-14T15:58
россия
белоруссия
казань
сергей лавров
александр лукашенко
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сердечно поприветствовал назначенного в июле посла Беларуси Александра Рогожника и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание предстоящему саммиту БРИКС, в котором планирует принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. "Глава МИД России сердечно приветствовал Александра Рогожника, который в июле занял пост руководителя дипмиссии Белоруссии в Москве. В присущей российско-белорусскому союзничеству теплой и доверительной атмосфере состоялось обсуждение некоторых актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также внешнеполитического взаимодействия и интеграционного строительства, включая график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях", - сказано в нём. "Особое внимание было уделено предстоящему 22-24 октября в Казани саммиту БРИКС, в котором планируется участие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в качестве приглашенного гостя российского председательства в объединении", - сообщает российское дипведомство. В сообщении также сказано, стороны подтвердили обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада". В посольстве Белоруссии, в свою очередь, добавили, что Лавров и Рогожник обсудили вопросы подготовки к совместному заседанию коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, а также участия российской стороны в запланированных в Минске конференциях по вопросам евразийской безопасности и борьбы с нелегальной миграцией. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240630/pozdravlenie-1956487343.html
https://ria.ru/20240718/belorussiya-1960577339.html
https://ria.ru/20240917/briks-1973240614.html
россия
белоруссия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, казань, сергей лавров, александр лукашенко, брикс
Россия, Белоруссия, Казань, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, БРИКС
Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня

Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня и саммит БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сердечно поприветствовал назначенного в июле посла Беларуси Александра Рогожника и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание предстоящему саммиту БРИКС, в котором планирует принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением
30 июня, 18:25
"Глава МИД России сердечно приветствовал Александра Рогожника, который в июле занял пост руководителя дипмиссии Белоруссии в Москве. В присущей российско-белорусскому союзничеству теплой и доверительной атмосфере состоялось обсуждение некоторых актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также внешнеполитического взаимодействия и интеграционного строительства, включая график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях", - сказано в нём.
"Особое внимание было уделено предстоящему 22-24 октября в Казани саммиту БРИКС, в котором планируется участие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в качестве приглашенного гостя российского председательства в объединении", - сообщает российское дипведомство.
В сообщении также сказано, стороны подтвердили обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада".
В посольстве Белоруссии, в свою очередь, добавили, что Лавров и Рогожник обсудили вопросы подготовки к совместному заседанию коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, а также участия российской стороны в запланированных в Минске конференциях по вопросам евразийской безопасности и борьбы с нелегальной миграцией.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера
18 июля, 20:11
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Белоруссия рассчитывает получить статус партнера БРИКС уже в октябре
17 сентября, 18:16
 
РоссияБелоруссияКазаньСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала