Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня
Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня и саммит БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сердечно поприветствовал назначенного в июле посла Беларуси Александра Рогожника и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание предстоящему саммиту БРИКС, в котором планирует принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
"Глава МИД России сердечно приветствовал Александра Рогожника, который в июле занял пост руководителя дипмиссии Белоруссии в Москве. В присущей российско-белорусскому союзничеству теплой и доверительной атмосфере состоялось обсуждение некоторых актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также внешнеполитического взаимодействия и интеграционного строительства, включая график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях", - сказано в нём.
"Особое внимание было уделено предстоящему 22-24 октября в Казани саммиту БРИКС, в котором планируется участие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в качестве приглашенного гостя российского председательства в объединении", - сообщает российское дипведомство.
В сообщении также сказано, стороны подтвердили обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада".
В посольстве Белоруссии, в свою очередь, добавили, что Лавров и Рогожник обсудили вопросы подготовки к совместному заседанию коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, а также участия российской стороны в запланированных в Минске конференциях по вопросам евразийской безопасности и борьбы с нелегальной миграцией.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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