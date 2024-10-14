https://ria.ru/20241014/lavrov-1977973620.html

Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня

Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня - РИА Новости, 14.10.2024

Лавров обсудил с Рогожником вопросы двусторонней повестки дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сердечно поприветствовал назначенного в июле посла Беларуси Александра Рогожника и обсудил с ним вопросы... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:58

2024-10-14T15:58

2024-10-14T15:58

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белоруссия

казань

сергей лавров

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брикс

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сердечно поприветствовал назначенного в июле посла Беларуси Александра Рогожника и обсудил с ним вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание предстоящему саммиту БРИКС, в котором планирует принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. "Глава МИД России сердечно приветствовал Александра Рогожника, который в июле занял пост руководителя дипмиссии Белоруссии в Москве. В присущей российско-белорусскому союзничеству теплой и доверительной атмосфере состоялось обсуждение некоторых актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также внешнеполитического взаимодействия и интеграционного строительства, включая график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях", - сказано в нём. "Особое внимание было уделено предстоящему 22-24 октября в Казани саммиту БРИКС, в котором планируется участие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в качестве приглашенного гостя российского председательства в объединении", - сообщает российское дипведомство. В сообщении также сказано, стороны подтвердили обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада". В посольстве Белоруссии, в свою очередь, добавили, что Лавров и Рогожник обсудили вопросы подготовки к совместному заседанию коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, а также участия российской стороны в запланированных в Минске конференциях по вопросам евразийской безопасности и борьбы с нелегальной миграцией. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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https://ria.ru/20240718/belorussiya-1960577339.html

https://ria.ru/20240917/briks-1973240614.html

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россия, белоруссия, казань, сергей лавров, александр лукашенко, брикс