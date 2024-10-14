https://ria.ru/20241014/lavrov--1977974172.html

Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве

Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве - РИА Новости, 14.10.2024

Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, они... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:01

2024-10-14T16:01

2024-10-14T17:29

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере, заявили в МИД РФ."В ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Кардинал Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил ранее РИА Новости информированный источник при Святом престоле. По его сведениям, возможна встреча Дзуппи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977618833.html

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москва, россия, украина, сергей лавров, маттео дзуппи, в мире