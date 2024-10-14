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Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве
Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве - РИА Новости, 14.10.2024
Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, они... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:01
2024-10-14T16:01
2024-10-14T17:29
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере, заявили в МИД РФ."В ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Кардинал Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил ранее РИА Новости информированный источник при Святом престоле. По его сведениям, возможна встреча Дзуппи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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москва, россия, украина, сергей лавров, маттео дзуппи, в мире
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Украина, Сергей Лавров, Маттео Дзуппи, В мире
Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве
Лавров встретился с посланником папы Римского Маттео Дзуппи в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере, заявили в МИД РФ.
"В ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кардинал Дзуппи в понедельник прибыл в Москву, сообщил ранее РИА Новости информированный источник при Святом престоле. По его сведениям, возможна встреча Дзуппи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.