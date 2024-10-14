Рейтинг@Mail.ru
Онищенко высказался о квадробинге - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/kvadrobing-1977927011.html
Онищенко высказался о квадробинге
Онищенко высказался о квадробинге - РИА Новости, 14.10.2024
Онищенко высказался о квадробинге
Квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, при этом само направление нуждается в дальнейшем изучении, заявил академик Российской академии наук, заместитель... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:51
2024-10-14T12:51
общество
россия
геннадий онищенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818111059_0:135:3011:1829_1920x0_80_0_0_b9994cb50c98a6ee9afa791fc8eae15f.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, при этом само направление нуждается в дальнейшем изучении, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Сказать, что это (квадробинг - ред.) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Квадробинг или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.
https://ria.ru/20241010/kvadrobery-1977472996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818111059_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_911a27b7be92b32d38596aa1979bc208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, геннадий онищенко
Общество, Россия, Геннадий Онищенко
Онищенко высказался о квадробинге

Онищенко: квадробинг нельзя отнести к психическим заболеваниям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Геннадий Онищенко
 Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, при этом само направление нуждается в дальнейшем изучении, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сказать, что это (квадробинг - ред.) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Опрос
Как вы относитесь к росту популярности квадробинга среди детей?
Проголосовали:50501
8 октября, 14:16
Квадробинг или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Квадроберы: что это такое, истоки появления движения, запрет в России
10 октября, 20:02
 
ОбществоРоссияГеннадий Онищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала