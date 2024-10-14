https://ria.ru/20241014/kvadrobing-1977927011.html

Онищенко высказался о квадробинге

Онищенко высказался о квадробинге - РИА Новости, 14.10.2024

Онищенко высказался о квадробинге

Квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, при этом само направление нуждается в дальнейшем изучении, заявил академик Российской академии наук, заместитель... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:51

2024-10-14T12:51

2024-10-14T12:51

общество

россия

геннадий онищенко

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, при этом само направление нуждается в дальнейшем изучении, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Сказать, что это (квадробинг - ред.) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Квадробинг или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.

https://ria.ru/20241010/kvadrobery-1977472996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, геннадий онищенко