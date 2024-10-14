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В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации - РИА Новости, 14.10.2024
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12:34 14.10.2024 (обновлено: 14:27 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/krym-1977924112.html
В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации
В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации - РИА Новости, 14.10.2024
В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации
Лидера ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Керчи в Крыму, сообщает управление СК РФ по республике. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:34
2024-10-14T14:27
происшествия
россия
керчь
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Лидера ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Керчи в Крыму, сообщает управление СК РФ по республике. "Пресечена деятельность лидера керченской ячейки запрещённой религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Фигурант задержан. В ходе обысков по месту его жительства и проведения собраний изъята запрещённая литература и иные противозаконные материалы", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело. Пятидесятитрехлетнему жителю Керчи предъявлено обвинение в организации деятельности запрещённой религиозной организации. Следствие установило, что мужчина проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи секты. Устанавливается причастность иных лиц. Решением Верховного суда РФ с 2017 года организация "Свидетели Иеговы"* и её подразделения в России ликвидированы в связи с экстремистской деятельностью.* Запрещённая в РФ экстремистская религиозная организация
https://ria.ru/20240312/russkie-1932475247.html
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происшествия, россия, керчь, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Керчь, Свидетели Иеговы, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации

В Керчи задержали лидера ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"

© Фото : Следственный комитет Крыма и Севастополя/TelegramЗадержание сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*
Задержание сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации Свидетели Иеговы* - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Следственный комитет Крыма и Севастополя/Telegram
Задержание сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Лидера ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Керчи в Крыму, сообщает управление СК РФ по республике.
«
"Пресечена деятельность лидера керченской ячейки запрещённой религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Фигурант задержан. В ходе обысков по месту его жительства и проведения собраний изъята запрещённая литература и иные противозаконные материалы", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело. Пятидесятитрехлетнему жителю Керчи предъявлено обвинение в организации деятельности запрещённой религиозной организации. Следствие установило, что мужчина проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи секты. Устанавливается причастность иных лиц.
Решением Верховного суда РФ с 2017 года организация "Свидетели Иеговы"* и её подразделения в России ликвидированы в связи с экстремистской деятельностью.
* Запрещённая в РФ экстремистская религиозная организация
Задержание сотрудниками УФСБ России жителя Крыма за призывы к насильственным действиям над русскими - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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ПроисшествияРоссияКерчьСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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