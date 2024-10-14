В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации
В Керчи задержали лидера ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"
© Фото : Следственный комитет Крыма и Севастополя/TelegramЗадержание сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*
Задержание сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Лидера ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Керчи в Крыму, сообщает управление СК РФ по республике.
«
"Пресечена деятельность лидера керченской ячейки запрещённой религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Фигурант задержан. В ходе обысков по месту его жительства и проведения собраний изъята запрещённая литература и иные противозаконные материалы", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело. Пятидесятитрехлетнему жителю Керчи предъявлено обвинение в организации деятельности запрещённой религиозной организации. Следствие установило, что мужчина проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи секты. Устанавливается причастность иных лиц.
Решением Верховного суда РФ с 2017 года организация "Свидетели Иеговы"* и её подразделения в России ликвидированы в связи с экстремистской деятельностью.
* Запрещённая в РФ экстремистская религиозная организация