https://ria.ru/20241014/krym-1977924112.html

В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации

В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации - РИА Новости, 14.10.2024

В Крыму задержали лидера ячейки экстремистской организации

Лидера ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Керчи в Крыму, сообщает управление СК РФ по республике. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:34

2024-10-14T12:34

2024-10-14T14:27

происшествия

россия

керчь

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Лидера ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Керчи в Крыму, сообщает управление СК РФ по республике. "Пресечена деятельность лидера керченской ячейки запрещённой религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Фигурант задержан. В ходе обысков по месту его жительства и проведения собраний изъята запрещённая литература и иные противозаконные материалы", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело. Пятидесятитрехлетнему жителю Керчи предъявлено обвинение в организации деятельности запрещённой религиозной организации. Следствие установило, что мужчина проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи секты. Устанавливается причастность иных лиц. Решением Верховного суда РФ с 2017 года организация "Свидетели Иеговы"* и её подразделения в России ликвидированы в связи с экстремистской деятельностью.* Запрещённая в РФ экстремистская религиозная организация

https://ria.ru/20240312/russkie-1932475247.html

россия

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, керчь, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф)