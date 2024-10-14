https://ria.ru/20241014/kreml-1977943302.html

Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала

Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала - РИА Новости, 14.10.2024

Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала

В условиях ведущейся в отношении России войны с вовлечением в нее ядерных держав нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала без учета других аспектов... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:49

2024-10-14T13:49

2024-10-14T13:49

россия

сша

китай

дмитрий песков

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В условиях ведущейся в отношении России войны с вовлечением в нее ядерных держав нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала без учета других аспектов безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Смотрите, в условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И, собственно, наш президент об этом уже говорил", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20241014/medvedev-1977921218.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, китай, дмитрий песков, джо байден