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Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала - РИА Новости, 14.10.2024
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13:49 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/kreml-1977943302.html
Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала
Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала - РИА Новости, 14.10.2024
Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала
В условиях ведущейся в отношении России войны с вовлечением в нее ядерных держав нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала без учета других аспектов... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:49
2024-10-14T13:49
россия
сша
китай
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В условиях ведущейся в отношении России войны с вовлечением в нее ядерных держав нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала без учета других аспектов безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Смотрите, в условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И, собственно, наш президент об этом уже говорил", - сказал журналистам Песков.
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россия, сша, китай, дмитрий песков, джо байден
Россия, США, Китай, Дмитрий Песков, Джо Байден
Песков прокомментировал слова Байдена о сокращении ядерного потенциала

Песков: нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала без учета безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В условиях ведущейся в отношении России войны с вовлечением в нее ядерных держав нельзя говорить о сокращении ядерного потенциала без учета других аспектов безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
"Смотрите, в условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И, собственно, наш президент об этом уже говорил", - сказал журналистам Песков.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Вчера, 12:20
 
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