https://ria.ru/20241014/kreml-1977935664.html
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборные процессы в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:22
2024-10-14T13:22
2024-10-14T13:27
россия
молдавия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборные процессы в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы категорически отвергаем эти обвинения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об обвинениях в адрес России со стороны молдавских властей, что РФ якобы вмешивается в электоральный процесс.
https://ria.ru/20241014/pekov-1977937504.html
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россия, молдавия, дмитрий песков
Россия, Молдавия, Дмитрий Песков
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии