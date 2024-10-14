https://ria.ru/20241014/kreml-1977935664.html

В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии

В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии - РИА Новости, 14.10.2024

В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии

Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборные процессы в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:22

2024-10-14T13:22

2024-10-14T13:27

россия

молдавия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборные процессы в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы категорически отвергаем эти обвинения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об обвинениях в адрес России со стороны молдавских властей, что РФ якобы вмешивается в электоральный процесс.

https://ria.ru/20241014/pekov-1977937504.html

россия

молдавия

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россия, молдавия, дмитрий песков