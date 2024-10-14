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В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов - РИА Новости, 14.10.2024
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13:05 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/krasnoyarskiy-kray-1977929849.html
В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов
В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов - РИА Новости, 14.10.2024
В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов
В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство экологии края. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:05
2024-10-14T13:05
красноярский край
экология
экология в россии
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КЕМЕРОВО, 14 окт – РИА Новости. В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство экологии края. "На территории края создано более 100 пунктов приема отходов I и II классов опасности. Работа ведется в рамках дорожной карты, подписанной министерством экологии края и Федеральным экологическим оператором. Ознакомиться с уже созданными пунктами можно на сайте ФГИС ОПВК: https://gisopvk.ru/openmap. По ссылке можно найти специально оборудованные места, куда любой житель региона может сдать эти отходы. Поступившие в пункты отходы направляются Федеральным экологическим оператором на обезвреживание или утилизацию", – говорится в сообщении. Уточняется, что в обозначенных на карте точках приема размещаются специальные боксы для сбора и хранения отходов этого вида, в которые жители региона могут бесплатно принести и сдать использованные батарейки и ртутьсодержащие предметы. "До конца 2025 года планируется создание еще более 100 таких пунктов приема отходов I и II классов опасности. И работа будет продолжаться. Министерством поставлена задача организовать подобные пункты во всех многоквартирных домах и административных зданиях, расположенных на территории края", – приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии Александра Байкова. Работа по обращению с отходами I-II класса опасности проводится в Красноярском крае в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология". К первой категориям опасности относят чрезвычайно опасный мусор, который приводит к разрушению экосистемы: ртутные и люминесцентные лампы, градусники, синтетические и минеральные масла. Ко второму классу опасности относят отходы, вред от воздействия которых может быть восстановлен только спустя 30 лет и только после полного устранения источника. К таким отходам относят отработанные или бракованные аккумуляторы, блоки питания и батарейки, остатки нефтепродуктов, органические растворители, средства защиты растений, порох, пиротехнику и другие.
https://ria.ru/20241011/gaz-1977531312.html
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красноярский край, экология, экология в россии
Красноярский край, Экология, Экология в России

В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КЕМЕРОВО, 14 окт – РИА Новости. В Красноярском крае создано более 100 пунктов приёма опасных отходов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство экологии края.
"На территории края создано более 100 пунктов приема отходов I и II классов опасности. Работа ведется в рамках дорожной карты, подписанной министерством экологии края и Федеральным экологическим оператором. Ознакомиться с уже созданными пунктами можно на сайте ФГИС ОПВК: https://gisopvk.ru/openmap. По ссылке можно найти специально оборудованные места, куда любой житель региона может сдать эти отходы. Поступившие в пункты отходы направляются Федеральным экологическим оператором на обезвреживание или утилизацию", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что в обозначенных на карте точках приема размещаются специальные боксы для сбора и хранения отходов этого вида, в которые жители региона могут бесплатно принести и сдать использованные батарейки и ртутьсодержащие предметы.
"До конца 2025 года планируется создание еще более 100 таких пунктов приема отходов I и II классов опасности. И работа будет продолжаться. Министерством поставлена задача организовать подобные пункты во всех многоквартирных домах и административных зданиях, расположенных на территории края", – приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии Александра Байкова.
Работа по обращению с отходами I-II класса опасности проводится в Красноярском крае в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология".
К первой категориям опасности относят чрезвычайно опасный мусор, который приводит к разрушению экосистемы: ртутные и люминесцентные лампы, градусники, синтетические и минеральные масла.
Ко второму классу опасности относят отходы, вред от воздействия которых может быть восстановлен только спустя 30 лет и только после полного устранения источника. К таким отходам относят отработанные или бракованные аккумуляторы, блоки питания и батарейки, остатки нефтепродуктов, органические растворители, средства защиты растений, порох, пиротехнику и другие.
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