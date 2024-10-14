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В Красноярске пенсионерку осудили за организацию убийства подруги-свахи - РИА Новости, 14.10.2024
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08:07 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/krasnojarsk-1977883304.html
В Красноярске пенсионерку осудили за организацию убийства подруги-свахи
В Красноярске пенсионерку осудили за организацию убийства подруги-свахи - РИА Новости, 14.10.2024
В Красноярске пенсионерку осудили за организацию убийства подруги-свахи
Суд в Красноярске приговорил к 15 годам колонии общего режима 64-летнюю пенсионерку за организацию убийства известной в Красноярске в прошлом свахи и... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:07
2024-10-14T08:07
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 15 годам колонии общего режима 64-летнюю пенсионерку за организацию убийства известной в Красноярске в прошлом свахи и предпринимательницы Нины Кузьминой, которая была подругой осуждённой, сообщает прокуратура Красноярского края. Ранее следствие сообщало, что 3 марта 2023 года 67-летняя Нина Кузьмина уехала из оздоровительного салона в Красноярске на своем Mercedes бордового цвета и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Был задержан подозреваемый – 44-летий красноярец. Он признался в убийстве и заявил следователям, что при передаче денег за парковочное место возник конфликт, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела. Останки женщины были найдены в Иркутской области. Следователи сообщали, что злоумышленник сжёг тело. В местных СМИ отмечалось, что убитая являлась известной в городе свахой. Позже в ходе расследования была установлена причастность тогда ещё 63-летней знакомой потерпевшей к её убийству. Поводом стал долг перед подругой в сумме около 300 тысяч рублей. За исполнение убийства женщина пообещала знакомому не требовать с него денежный долг в сумме 600 тысяч рублей. По данным прокуратуры, первая попытка убийства оказалась безрезультатной. Женщина должна была умереть от вколотого ей опасного лекарства, но дозировка оказалось несмертельной. Затем заказчица стала настойчивее требовать от исполнителя завершения дела, вскоре он убил предпринимательницу прутом на одной из парковок в Красноярске, а после проник в её квартиру и забрал из сейфа деньги, часть которых передал организатору преступления. "С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении. Суд над исполнителем прошёл в мае. В главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии сообщали РИА Новости, что киллер во всем сознался и заключил досудебное соглашение, тогда как заказчица, напротив, вину не признавала. Мужчину приговорили к 13 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
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происшествия
Происшествия
В Красноярске пенсионерку осудили за организацию убийства подруги-свахи

В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил к 15 годам колонии общего режима 64-летнюю пенсионерку за организацию убийства известной в Красноярске в прошлом свахи и предпринимательницы Нины Кузьминой, которая была подругой осуждённой, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее следствие сообщало, что 3 марта 2023 года 67-летняя Нина Кузьмина уехала из оздоровительного салона в Красноярске на своем Mercedes бордового цвета и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Был задержан подозреваемый – 44-летий красноярец. Он признался в убийстве и заявил следователям, что при передаче денег за парковочное место возник конфликт, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела. Останки женщины были найдены в Иркутской области. Следователи сообщали, что злоумышленник сжёг тело. В местных СМИ отмечалось, что убитая являлась известной в городе свахой. Позже в ходе расследования была установлена причастность тогда ещё 63-летней знакомой потерпевшей к её убийству. Поводом стал долг перед подругой в сумме около 300 тысяч рублей. За исполнение убийства женщина пообещала знакомому не требовать с него денежный долг в сумме 600 тысяч рублей.
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По данным прокуратуры, первая попытка убийства оказалась безрезультатной. Женщина должна была умереть от вколотого ей опасного лекарства, но дозировка оказалось несмертельной. Затем заказчица стала настойчивее требовать от исполнителя завершения дела, вскоре он убил предпринимательницу прутом на одной из парковок в Красноярске, а после проник в её квартиру и забрал из сейфа деньги, часть которых передал организатору преступления.
"С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
Суд над исполнителем прошёл в мае. В главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии сообщали РИА Новости, что киллер во всем сознался и заключил досудебное соглашение, тогда как заказчица, напротив, вину не признавала. Мужчину приговорили к 13 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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