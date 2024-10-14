https://ria.ru/20241014/kotyukov-1977934438.html

Михаил Котюков оценил реставрацию Красноярского ТЮЗа

Михаил Котюков оценил реставрацию Красноярского ТЮЗа - РИА Новости, 14.10.2024

Михаил Котюков оценил реставрацию Красноярского ТЮЗа

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков оценил реставрацию Красноярского ТЮЗа, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:18

2024-10-14T13:18

2024-10-14T13:18

красноярский край

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков оценил реставрацию Красноярского ТЮЗа, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "После капитального ремонта открывается большая сцена Красноярского театра юного зрителя. Обновление ведущего молодежного театра Сибири шло по нацпроекту "Культура". Проверить итог проведенных работ приехал губернатор Михаил Котюков", – говорится в сообщении. Отмечается, что глава региона осмотрел оснащение большой и малой сцены ТЮЗа и высоко оценил обновление театра. "Проделанная работа впечатляет – это очередное достижение нацпроекта "Культура", красноярских творческих команд. Я прохожу по холлам и вспоминаю свое детство, очень давно здесь не был. Но в этих обновленных интерьерах вспоминается тот ТЮЗ, в котором я провел свою юность. Важно, что вы проделали эту работу с большой теплотой и вниманием, сохранили уникальную атмосферу нашего ТЮЗа. Не сомневаюсь, что эмоции в холлах после спектаклей будут самые тёплые, самые яркие. А ТЮЗ, я уверен, будет и дальше обретать все новых и новых зрителей", – цитирует пресс-служба Михаила Котюкова. Уточняется, что техническая готовность объекта составляет 98,9%. Строители заменили инженерные сети, обновили фойе, провели капитальный ремонт крыши, обновили гримерные комнаты артистов и административного блока, санузлы. Красноярские мастера реставрировали старинные люстры театра. "Открытие большой сцены в Красноярском театре юного зрителя – одно из важных событий этого года. Для многих красноярцев именно этот театр стал местом, где произошло их первое знакомство с миром театрального искусства и первая влюбленность в магию сцены. Теперь у этой магии есть обновлённый и очень красивый дом, в который захочется возвращаться вновь и вновь. Уверен, с этого момента ТЮЗ будет завоевывать сердца юных и взрослых зрителей с удвоенной силой", – приводятся в сообщении слова министра культуры Аркадия Зинова. Подчеркивается, что в театре смонтировано новейшее современное оборудование для механики сцены, которое не меняли с 1973 года. Зрителей театр примет уже в конце недели. Первым спектаклем, представленным в обновленном пространстве большой сцены, станет "Аладдин. Сын портного" режиссера Даниила Ахмедова. Премьера состоится 19 октября. Масштабное обновление театра началось в 2022 году – тогда обновили малую сцену комплекса. В апреле 2023 года ремонтные работы начались на большой сцене. Реновация театра проводилась за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта "Культура" при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Красноярского края.

https://ria.ru/20241008/kotyukov-1976973364.html

https://ria.ru/20241011/gaz-1977531312.html

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

красноярский край

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красноярский край, михаил котюков