https://ria.ru/20241014/koronavirus-1977923698.html

Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса

Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 14.10.2024

Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса

Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не ожидается, так как для нее должен появиться новый вид вируса, заявил академик Российской академии наук, заместитель РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:32

2024-10-14T12:32

2024-10-14T12:32

общество

здоровье - общество

геннадий онищенко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305516_0:33:3077:1764_1920x0_80_0_0_d16b8435233ce878cc560cfc4c89a84a.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не ожидается, так как для нее должен появиться новый вид вируса, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Сегодня я могу сказать, что мы пандемии никакой не ожидаем в этом сезоне, потому что для того, чтобы пришла новая пандемия, нужен новый вирус коронавируса. Потому что все это вариации вот того изначального первородного вируса, который вошел в 2019 году, в Ухане, в Соединенных Штатах он сначала себя проявил, а потом начал распространяться на всю популяцию", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Академик добавил, что все производные штамма омикрон, которые есть сегодня и которые каждый раз изменяются, по всем данным науки и имеющемуся опыту, уже не приведут к пандемическому распространению.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, геннадий онищенко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии