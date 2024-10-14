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Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 14.10.2024
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12:32 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/koronavirus-1977923698.html
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 14.10.2024
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса
Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не ожидается, так как для нее должен появиться новый вид вируса, заявил академик Российской академии наук, заместитель РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:32
2024-10-14T12:32
общество
здоровье - общество
геннадий онищенко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не ожидается, так как для нее должен появиться новый вид вируса, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Сегодня я могу сказать, что мы пандемии никакой не ожидаем в этом сезоне, потому что для того, чтобы пришла новая пандемия, нужен новый вирус коронавируса. Потому что все это вариации вот того изначального первородного вируса, который вошел в 2019 году, в Ухане, в Соединенных Штатах он сначала себя проявил, а потом начал распространяться на всю популяцию", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Академик добавил, что все производные штамма омикрон, которые есть сегодня и которые каждый раз изменяются, по всем данным науки и имеющемуся опыту, уже не приведут к пандемическому распространению.
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общество, здоровье - общество, геннадий онищенко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Геннадий Онищенко, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса

Онищенко заявил, что новая пандемия коронавируса в этом сезоне не ожидается

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не ожидается, так как для нее должен появиться новый вид вируса, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сегодня я могу сказать, что мы пандемии никакой не ожидаем в этом сезоне, потому что для того, чтобы пришла новая пандемия, нужен новый вирус коронавируса. Потому что все это вариации вот того изначального первородного вируса, который вошел в 2019 году, в Ухане, в Соединенных Штатах он сначала себя проявил, а потом начал распространяться на всю популяцию", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Академик добавил, что все производные штамма омикрон, которые есть сегодня и которые каждый раз изменяются, по всем данным науки и имеющемуся опыту, уже не приведут к пандемическому распространению.
Коронавирус 2023 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Коронавирус-2024: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса
15 января, 20:50
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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