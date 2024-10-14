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Китайская армия провела учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
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13:12 14.10.2024 (обновлено: 14:11 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/kitay-1977932419.html
Китайская армия провела учения вокруг Тайваня
Китайская армия провела учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
Китайская армия провела учения вокруг Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) успешно завершила учения "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня, сообщил представитель Восточной зоны боевого РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:12
2024-10-14T14:11
в мире
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ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) успешно завершила учения "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си в соцсети WeChat."Восточная зона боевого командования НОАК успешно завершила 14 октября учения "Совместный острый меч — 2024Б", полностью проверив способности своих войск к интегрированным совместным операциям", — говорится в посте.Ли Си отметил также, что войска постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, продолжают усиливать подготовку к войне и будут решительно пресекать сепаратистскую деятельность на Тайване.Учения "Совместный острый меч — 2024Б" проходили в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Их целью называется отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года — после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Пекин не признает суверенитет Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20241014/mid-1977909098.html
https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, нэнси пелоси, сша, wechat
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая, Нэнси Пелоси, США, WeChat
Китайская армия провела учения вокруг Тайваня

НОАК сообщила о завершении учений вокруг Тайваня

© Командование Восточного театра военных действийСхематичная карта района учений "Совместный острый меч — 2024Б"
Схематичная карта района учений Совместный острый меч — 2024Б - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Командование Восточного театра военных действий
Схематичная карта района учений "Совместный острый меч — 2024Б"
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ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) успешно завершила учения "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си в соцсети WeChat.
"Восточная зона боевого командования НОАК успешно завершила 14 октября учения "Совместный острый меч — 2024Б", полностью проверив способности своих войск к интегрированным совместным операциям", — говорится в посте.
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Ли Си отметил также, что войска постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, продолжают усиливать подготовку к войне и будут решительно пресекать сепаратистскую деятельность на Тайване.
Учения "Совместный острый меч — 2024Б" проходили в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Их целью называется отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года — после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Пекин не признает суверенитет Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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В миреТайваньКитайНародно-освободительная армия КитаяНэнси ПелосиСШАWeChat
 
 
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