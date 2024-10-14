https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
Авианосная группа во главе с авианосцем "Ляонин" принимает участие в масштабных военных учениях Народно-освободительной армии (НОАК) Китая к востоку от Тайваня, РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:10
2024-10-14T09:10
2024-10-14T10:38
в мире
китай
тайвань
тихий океан
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704879_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_e10237ef60e317422cf8eb096ddf3c9a.jpg
ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Авианосная группа во главе с авианосцем "Ляонин" принимает участие в масштабных военных учениях Народно-освободительной армии (НОАК) Китая к востоку от Тайваня, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си, слова которого приводит сайт Минобороны КНР. "Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября направила авианосную группа во главе с авианосцем "Ляонин" для проведения учений с сухопутными, морскими, воздушными и ракетными силами в морскую акваторию и воздушное пространство к востоку от острова Тайвань", — сказал Ли Си. По его словам, во время маневров планируется отработать взаимодействие кораблей и самолетов, совместное обеспечение господства в воздухе, нанесение ударов по морским и наземным целям. Накануне тайваньское оборонное ведомство сообщило, что отряд кораблей во главе с "Ляонином" достиг западной части Тихого океана, пройдя к югу от Тайваня близ пролива Баши. Позже в Восточной зоне боевого командования НОАК добавили, что также проверяют возможность нанесения высокоточных ударов по ключевым целям.Учения "Совместный острый меч — 2024Б" проходят в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Их целью называется отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20241014/tayvan-1977880187.html
китай
тайвань
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704879_130:0:2263:1600_1920x0_80_0_0_c40162ffba45dace6eb853a1f195a959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, тихий океан, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, Тихий океан, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
НОАК КНР: авианосец "Ляонин" принимает участие в учениях к востоку от Тайваня
ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости.
Авианосная группа во главе с авианосцем "Ляонин" принимает участие в масштабных военных учениях Народно-освободительной армии (НОАК) Китая к востоку от Тайваня, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си, слова которого приводит сайт Минобороны КНР
.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября направила авианосную группа во главе с авианосцем "Ляонин" для проведения учений с сухопутными, морскими, воздушными и ракетными силами в морскую акваторию и воздушное пространство к востоку от острова Тайвань", — сказал Ли Си.
По его словам, во время маневров планируется отработать взаимодействие кораблей и самолетов, совместное обеспечение господства в воздухе, нанесение ударов по морским и наземным целям.
Накануне тайваньское оборонное ведомство сообщило, что отряд кораблей во главе с "Ляонином" достиг западной части Тихого океана
, пройдя к югу от Тайваня близ пролива Баши.
Позже в Восточной зоне боевого командования НОАК добавили, что также проверяют возможность нанесения высокоточных ударов по ключевым целям.
Учения "Совместный острый меч — 2024Б" проходят в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Их целью называется отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после визита на остров Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Пекин
не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.