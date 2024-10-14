https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html

Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня

Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024

Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня

Авианосная группа во главе с авианосцем "Ляонин" принимает участие в масштабных военных учениях Народно-освободительной армии (НОАК) Китая к востоку от Тайваня, РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:10

2024-10-14T09:10

2024-10-14T10:38

в мире

китай

тайвань

тихий океан

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Авианосная группа во главе с авианосцем "Ляонин" принимает участие в масштабных военных учениях Народно-освободительной армии (НОАК) Китая к востоку от Тайваня, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си, слова которого приводит сайт Минобороны КНР. "Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября направила авианосную группа во главе с авианосцем "Ляонин" для проведения учений с сухопутными, морскими, воздушными и ракетными силами в морскую акваторию и воздушное пространство к востоку от острова Тайвань", — сказал Ли Си. По его словам, во время маневров планируется отработать взаимодействие кораблей и самолетов, совместное обеспечение господства в воздухе, нанесение ударов по морским и наземным целям. Накануне тайваньское оборонное ведомство сообщило, что отряд кораблей во главе с "Ляонином" достиг западной части Тихого океана, пройдя к югу от Тайваня близ пролива Баши. Позже в Восточной зоне боевого командования НОАК добавили, что также проверяют возможность нанесения высокоточных ударов по ключевым целям.Учения "Совместный острый меч — 2024Б" проходят в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Их целью называется отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20241014/tayvan-1977880187.html

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в мире, китай, тайвань, тихий океан, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая