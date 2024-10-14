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Четыре отряда кораблей береговой охраны КНР ведут патрулирование у Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
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04:52 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/kitay-1977875722.html
Четыре отряда кораблей береговой охраны КНР ведут патрулирование у Тайваня
Четыре отряда кораблей береговой охраны КНР ведут патрулирование у Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
Четыре отряда кораблей береговой охраны КНР ведут патрулирование у Тайваня
Четыре отряда кораблей береговой охраны Китая ведут патрулирование вокруг Тайваня одновременно с масштабными учениями китайской армии вокруг острова, заявил в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:52
2024-10-14T04:52
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тайвань
нэнси пелоси
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в мире
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Четыре отряда кораблей береговой охраны Китая ведут патрулирование вокруг Тайваня одновременно с масштабными учениями китайской армии вокруг острова, заявил в понедельник официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. "Четырнадцатого октября отряды кораблей 2901, 1305, 1303 и 2102 береговой охраны КНР проводят патрулирование в акватории вокруг острова Тайвань для поддержания правопорядка", - заявил Лю Дэцзюнь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР. Он добавил, что это практические действия по управлению и контролю над островом Тайвань в соответствии с принципом "одного Китая" и законом. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241014/kitay-1977874808.html
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китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Четыре отряда кораблей береговой охраны КНР ведут патрулирование у Тайваня

Вокруг Тайваня ведут патрулирование четыре отряда кораблей береговой охраны КНР

© AP Photo / Bullit MarquezКорабль береговой охраны Китая
Корабль береговой охраны Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Bullit Marquez
Корабль береговой охраны Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Четыре отряда кораблей береговой охраны Китая ведут патрулирование вокруг Тайваня одновременно с масштабными учениями китайской армии вокруг острова, заявил в понедельник официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
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"Четырнадцатого октября отряды кораблей 2901, 1305, 1303 и 2102 береговой охраны КНР проводят патрулирование в акватории вокруг острова Тайвань для поддержания правопорядка", - заявил Лю Дэцзюнь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР.
Он добавил, что это практические действия по управлению и контролю над островом Тайвань в соответствии с принципом "одного Китая" и законом.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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