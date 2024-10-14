https://ria.ru/20241014/kitay-1977874654.html
Китай начал учения по блокаде и взятию под контроль Тайваня
Китай начал учения по блокаде и взятию под контроль Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024
Китай начал учения по блокаде и взятию под контроль Тайваня
Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:27
2024-10-14T04:27
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ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости. Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си."Восточная зона боевого командования НОАК 14 октября направила свои сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений "Совместный острый меч — 2024Б" в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань", — говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте Министерства обороны КНР.Ли Си назвал целью учений "устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".В ходе маневров корабли и самолеты НОАК приблизятся к Тайваню с разных направлений, различные силы отработают совместный штурм, "сосредоточив внимание на совместном патрулировании ВМС и ВВС, блокировании и взятии под контроль ключевых портов и районов, нанесении ударов по морским и наземным целям, захвате комплексного контроля". Учения, как отмечается, проводятся для проверки боеспособности сил Восточной зоны боевого командования и их готовности проводить совместные операции.Как сообщил официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь, одновременно с масштабными учениями китайской армии вокруг Тайваня ведут патрулирование четыре отряда кораблей береговой охраны. Он назвал происходящее практическими действиями по управлению и контролю над Тайванем в соответствии с принципом "одного Китая" и законом.Минобороны Тайваня осудило учения НОАК, назвав их провокацией и пообещав развернуть соответствующие силы для реагирования. Власти острова созвали совещание высокого уровня по вопросам нацбезопасности.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html
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китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Китай начал учения по блокаде и взятию под контроль Тайваня
НОАК начала учения по взятию под контроль важных портов и районов Тайваня
ПЕКИН, 14 окт — РИА Новости.
Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова, сообщил
официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.
«
"Восточная зона боевого командования НОАК 14 октября направила свои сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений "Совместный острый меч — 2024Б" в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань", — говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте Министерства обороны КНР.
Ли Си назвал целью учений "устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".
В ходе маневров корабли и самолеты НОАК приблизятся к Тайваню с разных направлений, различные силы отработают совместный штурм, "сосредоточив внимание на совместном патрулировании ВМС и ВВС, блокировании и взятии под контроль ключевых портов и районов, нанесении ударов по морским и наземным целям, захвате комплексного контроля".
Учения, как отмечается, проводятся для проверки боеспособности сил Восточной зоны боевого командования и их готовности проводить совместные операции.
Как сообщил официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь, одновременно с масштабными учениями китайской армии вокруг Тайваня ведут патрулирование четыре отряда кораблей береговой охраны. Он назвал происходящее практическими действиями по управлению и контролю над Тайванем в соответствии с принципом "одного Китая" и законом.
Минобороны Тайваня осудило учения НОАК, назвав их провокацией и пообещав развернуть соответствующие силы для реагирования. Власти острова созвали совещание высокого уровня по вопросам нацбезопасности.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.