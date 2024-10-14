https://ria.ru/20241014/kitaj-1977956299.html

Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией

Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией - РИА Новости, 14.10.2024

Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией

Армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество и совместно поддерживать глобальную стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:47

2024-10-14T14:47

2024-10-14T18:52

китай

россия

дун цзюнь

андрей белоусов

в мире

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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество и совместно поддерживать глобальную стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым. "Армии Китая и России должны следовать направлению, заданному лидерами наших стран, углублять стратегическое сотрудничество, повышать эффективность взаимодействия, способствовать дальнейшему развитию военных связей, решительно защищать общие интересы двух стран и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит министерство обороны Китая.

https://radiosputnik.ru/20240910/ucheniya-1971810221.html

китай

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китай, россия, дун цзюнь, андрей белоусов, в мире