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Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией
Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией - РИА Новости, 14.10.2024
Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией
Армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество и совместно поддерживать глобальную стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:47
2024-10-14T14:47
2024-10-14T18:52
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дун цзюнь
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество и совместно поддерживать глобальную стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым. "Армии Китая и России должны следовать направлению, заданному лидерами наших стран, углублять стратегическое сотрудничество, повышать эффективность взаимодействия, способствовать дальнейшему развитию военных связей, решительно защищать общие интересы двух стран и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит министерство обороны Китая.
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китай, россия, дун цзюнь, андрей белоусов, в мире
Китай, Россия, Дун Цзюнь, Андрей Белоусов, В мире
Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией
Дун Цзюнь: армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество