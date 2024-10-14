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Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией - РИА Новости, 14.10.2024
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14:47 14.10.2024 (обновлено: 18:52 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/kitaj-1977956299.html
Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией
Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией - РИА Новости, 14.10.2024
Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией
Армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество и совместно поддерживать глобальную стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:47
2024-10-14T18:52
китай
россия
дун цзюнь
андрей белоусов
в мире
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество и совместно поддерживать глобальную стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым. "Армии Китая и России должны следовать направлению, заданному лидерами наших стран, углублять стратегическое сотрудничество, повышать эффективность взаимодействия, способствовать дальнейшему развитию военных связей, решительно защищать общие интересы двух стран и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит министерство обороны Китая.
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китай, россия, дун цзюнь, андрей белоусов, в мире
Китай, Россия, Дун Цзюнь, Андрей Белоусов, В мире
Министр обороны КНР отметил важность сотрудничества с российской армией

Дун Цзюнь: армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь на церемонии встречи в Пекине. 14 октября 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь на церемонии встречи в Пекине. 14 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь на церемонии встречи в Пекине. 14 октября 2024
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Армии Китая и России должны углублять стратегическое сотрудничество и совместно поддерживать глобальную стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым.
"Армии Китая и России должны следовать направлению, заданному лидерами наших стран, углублять стратегическое сотрудничество, повышать эффективность взаимодействия, способствовать дальнейшему развитию военных связей, решительно защищать общие интересы двух стран и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Дун Цзюнь, слова которого приводит министерство обороны Китая.
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