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Нарышкин назвал ошибку Хрущева, которая заставила СССР импортировать зерно - РИА Новости, 14.10.2024
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11:08 14.10.2024 (обновлено: 11:09 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/khruschev-1977908893.html
Нарышкин назвал ошибку Хрущева, которая заставила СССР импортировать зерно
Нарышкин назвал ошибку Хрущева, которая заставила СССР импортировать зерно - РИА Новости, 14.10.2024
Нарышкин назвал ошибку Хрущева, которая заставила СССР импортировать зерно
Экстенсивные методы освоения целины, внедрявшиеся советским руководством во главе с Никитой Хрущевым, привели к деградации почв и катастрофическому падению... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:08
2024-10-14T11:09
ссср
россия
сергей нарышкин
никита хрущев
российское историческое общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экстенсивные методы освоения целины, внедрявшиеся советским руководством во главе с Никитой Хрущевым, привели к деградации почв и катастрофическому падению урожаев, в результате СССР вынужден был импортировать зерно, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В ходе круглого стола по истории освоения целины Нарышкин отметил, после Великой Отечественной войны СССР требовалось не только обеспечить себя зерном, но и использовать доходы от продовольственного экспорта для восстановления промышленного потенциала, а также разрушенных городов и сел. В 1954 году магистральным путем преодоления зерновой проблемы было выбрано освоение целины, напомнил он. "Со временем целинная эпопея стала по-настоящему всенародной, вошла в резонанс с господствовавшим в обществе стремлением внести вклад в скорейшее возвращение к мирной жизни", - сказал Нарышкин. Прежде безлюдные степи приняли свыше миллиона переселенцев-добровольцев, их ядром стала студенческая молодежь, для которой участие в этом большом проекте виделось не только гражданским долгом, но и жизненным шансом, отметил он. "Результаты не заставили себя долго ждать. Советский Союз начал собирать большие рекордные для страны урожаи зерновых, почти половину которых обеспечила освоенная целина. За счет объединения усилий всей страны всего за 10 лет были распаханы более 40 миллионов гектаров полей", - сказал Нарышкин. Были с нуля созданы новые промышленные объекты, выстроены новые города и поселки, добавил он. "К сожалению, тогдашнему руководству страны во главе с Хрущевым, не удалось удержать успех. Имевшиеся в ту пору технологии не позволяли эксплуатировать целинные земли вдолгую. Экстенсивные способы хозяйственные привели к деградации почв и катастрофическому снижению урожайности. Спустя несколько лет Советский Союз вынужденно начал закупать зерно за рубежом", - отметил Нарышкин. Однако, несмотря на эти известные историкам обстоятельства, покорение целины никак нельзя считать ошибкой, подчеркнул он. "Это был массовый гражданский подвиг, стремительный бросок всей страны на восток, давший Советскому Союзу несколько лет зернового изобилия и заложивший прочную основу для последующего развития сельского хозяйства страны", - добавил Нарышкин. В понедельник отмечается 60 лет со дня ухода Хрущева в отставку.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794473.html
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ссср, россия, сергей нарышкин, никита хрущев, российское историческое общество
СССР, Россия, Сергей Нарышкин, Никита Хрущев, Российское историческое общество
Нарышкин назвал ошибку Хрущева, которая заставила СССР импортировать зерно

Нарышкин об ошибке Хрущева: экстенсивные методы привели к деградации почв

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экстенсивные методы освоения целины, внедрявшиеся советским руководством во главе с Никитой Хрущевым, привели к деградации почв и катастрофическому падению урожаев, в результате СССР вынужден был импортировать зерно, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В ходе круглого стола по истории освоения целины Нарышкин отметил, после Великой Отечественной войны СССР требовалось не только обеспечить себя зерном, но и использовать доходы от продовольственного экспорта для восстановления промышленного потенциала, а также разрушенных городов и сел. В 1954 году магистральным путем преодоления зерновой проблемы было выбрано освоение целины, напомнил он.
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"Со временем целинная эпопея стала по-настоящему всенародной, вошла в резонанс с господствовавшим в обществе стремлением внести вклад в скорейшее возвращение к мирной жизни", - сказал Нарышкин.
Прежде безлюдные степи приняли свыше миллиона переселенцев-добровольцев, их ядром стала студенческая молодежь, для которой участие в этом большом проекте виделось не только гражданским долгом, но и жизненным шансом, отметил он.
"Результаты не заставили себя долго ждать. Советский Союз начал собирать большие рекордные для страны урожаи зерновых, почти половину которых обеспечила освоенная целина. За счет объединения усилий всей страны всего за 10 лет были распаханы более 40 миллионов гектаров полей", - сказал Нарышкин.
Были с нуля созданы новые промышленные объекты, выстроены новые города и поселки, добавил он.
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"К сожалению, тогдашнему руководству страны во главе с Хрущевым, не удалось удержать успех. Имевшиеся в ту пору технологии не позволяли эксплуатировать целинные земли вдолгую. Экстенсивные способы хозяйственные привели к деградации почв и катастрофическому снижению урожайности. Спустя несколько лет Советский Союз вынужденно начал закупать зерно за рубежом", - отметил Нарышкин.
Однако, несмотря на эти известные историкам обстоятельства, покорение целины никак нельзя считать ошибкой, подчеркнул он.
"Это был массовый гражданский подвиг, стремительный бросок всей страны на восток, давший Советскому Союзу несколько лет зернового изобилия и заложивший прочную основу для последующего развития сельского хозяйства страны", - добавил Нарышкин.
В понедельник отмечается 60 лет со дня ухода Хрущева в отставку.
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СССРРоссияСергей НарышкинНикита ХрущевРоссийское историческое общество
 
 
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