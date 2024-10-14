https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977866598.html
"Хезболла" заявила о ракетном обстреле центра техобслуживания на базе ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила о ракетном обстреле центра техобслуживания на базе ЦАХАЛ - РИА Новости, 14.10.2024
"Хезболла" заявила о ракетном обстреле центра техобслуживания на базе ЦАХАЛ
Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T00:20
2024-10-14T00:20
2024-10-14T00:32
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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля, говорится в сообщении движения в его Telegram-канале."Мы произвели качественный ракетный залп по Центру реабилитации и технического обслуживания на базе 7200 на юге Хайфы в поддержку сектора Газа и в защиту Ливана и его народа", - отмечается в сообщении.Ранее "Хезболлах" сообщило, что атаковало беспилотниками тренировочный лагерь военной бригады "Голани" на юге Хайфы.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, ливан
Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Ливан
"Хезболла" заявила о ракетном обстреле центра техобслуживания на базе ЦАХАЛ
"Хезболла" заявила об обстреле центра техобслуживания на базе ЦАХАЛ на юге Хайфы
ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля, говорится в сообщении движения в его Telegram-канале.
«
"Мы произвели качественный ракетный залп по Центру реабилитации и технического обслуживания на базе 7200 на юге Хайфы
в поддержку сектора Газа и в защиту Ливана
и его народа", - отмечается в сообщении.
Ранее "Хезболлах" сообщило, что атаковало беспилотниками тренировочный лагерь военной бригады "Голани" на юге Хайфы.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.