https://ria.ru/20241014/kerimov-1978036643.html

Сенатора Керимова наградили орденом "Почетный гражданин Дагестана"

Сенатора Керимова наградили орденом "Почетный гражданин Дагестана" - РИА Новости, 14.10.2024

Сенатора Керимова наградили орденом "Почетный гражданин Дагестана"

Сенатор Сулейман Керимов решением Союза общественных объединений (СОО) Дагестана "Защитник Отечества" награжден золотым орденом общественного признания... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:43

2024-10-14T21:43

2024-10-14T21:43

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сулейман керимов

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МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов решением Союза общественных объединений (СОО) Дагестана "Защитник Отечества" награжден золотым орденом общественного признания "Почетный гражданин Дагестана" с присвоением звания "Почетный гражданин Дагестана №1", сообщил председатель СОО, председатель фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал- полковника Магомеда Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов. "Консолидированным решением Союза общественных объединений Дагестана "Защитник Отечества", Дагестанского фонда регионального мнения за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан, всей многонациональной России… сенатор от многонационального Дагестана Керимов Сулейман Абусаидович награжден высшим золотым орденом общественного признания республики "Почетный гражданин Дагестана" с присвоением почетного звания Республики Дагестан "Почетный гражданин Дагестана №1", – сообщил Абдулжелилов. Награда, по словам Абдулжелилова, присвоена сенатору, в том числе, за благотворительную, добровольческую, гуманитарную деятельность. "Дагестанцы и (все другие - ред.) люди доброй воли считают Керимова Сулеймана Абусаидовича настоящим благочестивым, богобоязненным и миролюбивым человеком… и гордятся им, видят в его лице славного и героического сына Дагестана, патриота, интернационалиста, благотворителя, мецената, который за свою сознательную жизнь сделал очень много знаковых, благородных, богоугодных и неоценимых дел в отношении народов Дагестана, России и народов мира", – отметил Абдулжелилов.

https://ria.ru/20241012/kerimov-1977750644.html

https://ria.ru/20240718/dagestan-1960388494.html

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россия, керимов, сулейман керимов, общество