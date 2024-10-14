https://ria.ru/20241014/kazan-1978014473.html
Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 33 государства
Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 33 государства - РИА Новости, 14.10.2024
Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 33 государства
Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:33
2024-10-14T18:33
2024-10-14T18:33
республика татарстан
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казань
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антониу гутерреш
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брикс
новый банк развития
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров. "Подтвердили участие более 30 стран - 24 страны на уровне первых лиц, девять стран - на уровне вторых, третьих лиц… Шесть международных организаций, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш", - сказал Гафаров на брифинге в правительстве республики. В числе международных организаций, которые также будут представлены на саммите, Евразийская экономическая миссия, Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Союз государств России и Белоруссии, Новый банк развития. "Не только Татарстан, даже Россия такого масштаба делегаций у себя не принимала", - подчеркнул Гафаров. Он также напомнил, что работа по подготовке саммита началась полтора года назад, и все это время в республике ее возглавлял глава Татарстана Рустам Минниханов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/kazan-1977983391.html
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россия, казань, китай, антониу гутерреш, рустам минниханов, брикс, новый банк развития, саммит брикс
Республика Татарстан, Россия, Казань, Китай, Антониу Гутерреш, Рустам Минниханов, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС