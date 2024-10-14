Караганов призвал остановить Европу, пока та не начала третью мировую войну
Караганов: Европу нужно остановить, они "гонят" третью мировую войну
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПолитолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европу нужно остановить, чтобы от них не исходила никакая угроза, сейчас европейцы "гонят" третью мировую войну, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
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"Европейцы за прошлый век развязали две чудовищные войны. Они грешны перед всем человечеством и богом. И сейчас гонят третью. Мы должны их остановить и наказать. Чтобы никогда больше исчадие ада, которым является Европа для всего мира, чтобы никогда оттуда не исходила никакая угроза", — сказал Караганов.
Он отметил, что если в тексте российской ядерной доктрины прописать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по территории России – страны Запада, увидев, что "ставки повышены, отползут".
Эксперт при этом выразил надежду на то, что России не придется применять ядерное оружие, так как это приведет к гибели очень многих беззащитных людей и детей.
"Нашим друзьям и партнерам по мировому большинству и по большому Югу нужно понимать, что когда они выступают за то, чтобы заморозить конфликт, они реально начинают играть на руку Запада, который потом готовит нападение на них", — заключил Караганов.
Ранее в той же беседе с РИА Новости он заявил, что в измененной ядерной доктрине удары по территории России, по российским гражданам, по военным арсеналам и вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия.
Ранее, в июне 2023 года, Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания.
Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо".
Путин, в свою очередь, ответил на такие заявления, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у России в этом нет необходимости, Москва не бряцает ядерным оружием. При этом тогда же он не исключил внесения изменений в российскую ядерную доктрину.
Затем, в сентябре этого года на ежегодном заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил понизить ядерный порог. Президент заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Путин предложил считать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.
Президент объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.