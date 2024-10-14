https://ria.ru/20241014/karaganov-1977877690.html

Караганов призвал остановить Европу, пока та не начала третью мировую войну

Караганов призвал остановить Европу, пока та не начала третью мировую войну - РИА Новости, 14.10.2024

Караганов призвал остановить Европу, пока та не начала третью мировую войну

Европу нужно остановить, чтобы от них не исходила никакая угроза, сейчас европейцы "гонят" третью мировую войну, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:30

2024-10-14T05:30

2024-10-14T06:35

россия

европа

украина

владимир путин

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европу нужно остановить, чтобы от них не исходила никакая угроза, сейчас европейцы "гонят" третью мировую войну, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Европейцы за прошлый век развязали две чудовищные войны. Они грешны перед всем человечеством и богом. И сейчас гонят третью. Мы должны их остановить и наказать. Чтобы никогда больше исчадие ада, которым является Европа для всего мира, чтобы никогда оттуда не исходила никакая угроза", — сказал Караганов.Он отметил, что если в тексте российской ядерной доктрины прописать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по территории России – страны Запада, увидев, что "ставки повышены, отползут".Эксперт при этом выразил надежду на то, что России не придется применять ядерное оружие, так как это приведет к гибели очень многих беззащитных людей и детей."Нашим друзьям и партнерам по мировому большинству и по большому Югу нужно понимать, что когда они выступают за то, чтобы заморозить конфликт, они реально начинают играть на руку Запада, который потом готовит нападение на них", — заключил Караганов. Ранее в той же беседе с РИА Новости он заявил, что в измененной ядерной доктрине удары по территории России, по российским гражданам, по военным арсеналам и вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия. Ранее, в июне 2023 года, Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания. Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо".Путин, в свою очередь, ответил на такие заявления, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у России в этом нет необходимости, Москва не бряцает ядерным оружием. При этом тогда же он не исключил внесения изменений в российскую ядерную доктрину.Затем, в сентябре этого года на ежегодном заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил понизить ядерный порог. Президент заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Путин предложил считать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Президент объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.

https://ria.ru/20241013/voyna-1977800691.html

https://ria.ru/20241013/karaganov-1977796191.html

https://ria.ru/20241013/stoltenberg-1977853520.html

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977867842.html

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россия, европа, украина, владимир путин, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ)