Караганов связал нападение Израиля на Ливан с отсутствием ЯО у Ирана
Караганов: Израиль не стал бы нападать на Ливан, если бы у Ирана было ЯО
© AP Photo / Bilal HusseinИзраильский авиаудар по Бейруту
© AP Photo / Bilal Hussein
Израильский авиаудар по Бейруту. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Израиль не пошел бы на геноцид в Палестине и не стал бы нападать на Ливан, если бы у Ирана было ядерное оружие, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не полез бы на геноцид в Палестине, а теперь не полез бы на Ливан. Другое дело, я против того, чтобы ядерное оружие было бы когда-нибудь применено. Но Иран имеет полное право его получить, потому что мы увидели, что страны, которые не обладают ядерным оружием становятся объектом агрессии", - сказал Караганов.
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Он подчеркнул, что при этом не все страны должны получить такое оружие, для него нужно иметь "серьезную элиту и серьезные технологические возможности", а некоторые страны, как например, Япония и Германия, которые виновны перед миром за геноцид миллионов людей, не могут претендовать на право получения ядерного оружия.
Ранее группа из 39 иранских парламентариев обратилась в Высший совет национальной безопасности исламской республики с просьбой пересмотреть оборонную доктрину страны, в частности разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.