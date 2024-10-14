https://ria.ru/20241014/izrail-1977881345.html

Караганов связал нападение Израиля на Ливан с отсутствием ЯО у Ирана

Караганов связал нападение Израиля на Ливан с отсутствием ЯО у Ирана - РИА Новости, 14.10.2024

Караганов связал нападение Израиля на Ливан с отсутствием ЯО у Ирана

Израиль не пошел бы на геноцид в Палестине и не стал бы нападать на Ливан, если бы у Ирана было ядерное оружие, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:22

2024-10-14T07:22

2024-10-14T07:22

израиль

ливан

иран

сергей караганов

в мире

хезболла

хамас

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Израиль не пошел бы на геноцид в Палестине и не стал бы нападать на Ливан, если бы у Ирана было ядерное оружие, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не полез бы на геноцид в Палестине, а теперь не полез бы на Ливан. Другое дело, я против того, чтобы ядерное оружие было бы когда-нибудь применено. Но Иран имеет полное право его получить, потому что мы увидели, что страны, которые не обладают ядерным оружием становятся объектом агрессии", - сказал Караганов. Он подчеркнул, что при этом не все страны должны получить такое оружие, для него нужно иметь "серьезную элиту и серьезные технологические возможности", а некоторые страны, как например, Япония и Германия, которые виновны перед миром за геноцид миллионов людей, не могут претендовать на право получения ядерного оружия. Ранее группа из 39 иранских парламентариев обратилась в Высший совет национальной безопасности исламской республики с просьбой пересмотреть оборонную доктрину страны, в частности разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976315127.html

https://ria.ru/20241014/evrosoyuz-1977869524.html

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израиль, ливан, иран, сергей караганов, в мире, хезболла, хамас, высшая школа экономики (вшэ), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024