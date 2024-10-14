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СМИ назвали причину провала ЦАХАЛ при отражении атаки БПЛА на севере страны - РИА Новости, 14.10.2024
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01:00 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/izrail-1977868639.html
СМИ назвали причину провала ЦАХАЛ при отражении атаки БПЛА на севере страны
СМИ назвали причину провала ЦАХАЛ при отражении атаки БПЛА на севере страны - РИА Новости, 14.10.2024
СМИ назвали причину провала ЦАХАЛ при отражении атаки БПЛА на севере страны
Израильские военные не сбили взорвавшийся на севере страны БПЛА, в результате атаки которого погибли четверо солдат армии страны, потому что он пропал с... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T01:00
2024-10-14T01:00
израиль
хайфа
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Израильские военные не сбили взорвавшийся на севере страны БПЛА, в результате атаки которого погибли четверо солдат армии страны, потому что он пропал с радаров, вероятно, в связи с тем, что летел низко над землей, сообщает издание Times of Israel. Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что около 19.00 мск два БПЛА прилетели на территорию Израиля. Один из них был успешно перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не причинил никакого ущерба или жертв, однако второй БПЛА продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина. "Самолеты и вертолеты ВВС преследовали второй (БПЛА - ред.), но он пропал с радаров, и израильские силы потеряли его след, вероятно, потому что он летел очень близко к земле. Сирены не прозвучали, потому что предполагалось, что он разбился или был перехвачен, как только исчез", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предварительное расследование. Накануне 12-й канал израильского телевидения сообщил, что число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67, четверо находятся в критическом состоянии. При этом Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила о 61 пострадавшем, из них трое в тяжелом состоянии. Позже пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в результате этой атаки погибли четверо солдат. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" ранее заявило о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241013/pentagon-1977852176.html
https://ria.ru/20241013/khezbolla-1977822451.html
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израиль, хайфа, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Хайфа, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ назвали причину провала ЦАХАЛ при отражении атаки БПЛА на севере страны

Times of Israel: ЦАХАЛ не отследила БПЛА "Хезболлы", так как он летел низко

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный в кибуце Беэри
Израильский военный в кибуце Беэри - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный в кибуце Беэри. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Израильские военные не сбили взорвавшийся на севере страны БПЛА, в результате атаки которого погибли четверо солдат армии страны, потому что он пропал с радаров, вероятно, в связи с тем, что летел низко над землей, сообщает издание Times of Israel.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что около 19.00 мск два БПЛА прилетели на территорию Израиля. Один из них был успешно перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не причинил никакого ущерба или жертв, однако второй БПЛА продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль
Вчера, 19:13
"Самолеты и вертолеты ВВС преследовали второй (БПЛА - ред.), но он пропал с радаров, и израильские силы потеряли его след, вероятно, потому что он летел очень близко к земле. Сирены не прозвучали, потому что предполагалось, что он разбился или был перехвачен, как только исчез", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предварительное расследование.
Накануне 12-й канал израильского телевидения сообщил, что число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67, четверо находятся в критическом состоянии. При этом Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила о 61 пострадавшем, из них трое в тяжелом состоянии. Позже пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в результате этой атаки погибли четверо солдат.
Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" ранее заявило о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан
Вчера, 12:53
 
ИзраильХайфаЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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