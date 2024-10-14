СМИ назвали причину провала ЦАХАЛ при отражении атаки БПЛА на севере страны
Times of Israel: ЦАХАЛ не отследила БПЛА "Хезболлы", так как он летел низко
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный в кибуце Беэри
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный в кибуце Беэри. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Израильские военные не сбили взорвавшийся на севере страны БПЛА, в результате атаки которого погибли четверо солдат армии страны, потому что он пропал с радаров, вероятно, в связи с тем, что летел низко над землей, сообщает издание Times of Israel.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что около 19.00 мск два БПЛА прилетели на территорию Израиля. Один из них был успешно перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не причинил никакого ущерба или жертв, однако второй БПЛА продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.
"Самолеты и вертолеты ВВС преследовали второй (БПЛА - ред.), но он пропал с радаров, и израильские силы потеряли его след, вероятно, потому что он летел очень близко к земле. Сирены не прозвучали, потому что предполагалось, что он разбился или был перехвачен, как только исчез", - говорится в сообщении издания со ссылкой на предварительное расследование.
Накануне 12-й канал израильского телевидения сообщил, что число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67, четверо находятся в критическом состоянии. При этом Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила о 61 пострадавшем, из них трое в тяжелом состоянии. Позже пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в результате этой атаки погибли четверо солдат.
Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" ранее заявило о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.