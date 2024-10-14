Против P. Diddy подали новый иск по обвинению об изнасиловании
NBC News: P. Diddy обвинили в изнасиловании 19-летней девушки 20 лет назад
© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Очередной гражданский иск по обвинению в изнасиловании подан против скандального рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, его обвиняют в сексуальном насилии над 19-летней девушкой 20 лет назад, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.
"Шон Diddy Комбс сталкивается с новым гражданским иском, поданным в федеральный суд в понедельник... Жалоба была подана в Южном округе Нью-Йорка от женщины, чье имя не упоминается в документе. Инцидент, о котором утверждается в жалобе, произошел в 2004 году и включает обвинения в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании в отеле в Манхэттене, когда женщина была 19-летний студенткой колледжа", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на изученное исковое заявление.
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Отмечается, что истица требует возмещения ущерба, однако его сумма не указана.
По данным газеты New York Post, в понедельник против рэпера было подано сразу несколько исков по схожим обвинениям, среди шести истцов - трое мужчин и женщина, которой на момент предполагаемого насилия было 16 лет. Согласно судебным документам, Комбс мог совершить преступления в период с 1995 по 2021 года.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии - за последние месяцы против него подали по меньшей мере 12 гражданских исков по этому обвинению. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.