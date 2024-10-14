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Нетаньяху пригрозил беспощадными ударами по всему Ливану, включая Бейрут - РИА Новости, 14.10.2024
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19:09 14.10.2024 (обновлено: 20:09 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/israel-1978022399.html
Нетаньяху пригрозил беспощадными ударами по всему Ливану, включая Бейрут
Нетаньяху пригрозил беспощадными ударами по всему Ливану, включая Бейрут - РИА Новости, 14.10.2024
Нетаньяху пригрозил беспощадными ударами по всему Ливану, включая Бейрут
Израильская армия продолжит повсеместную борьбу против ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на военной базе,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:09
2024-10-14T20:09
в мире
израиль
бейрут
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Израильская армия продолжит повсеместную борьбу против ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на военной базе, подвергшейся атаке беспилотника."Я хочу прояснить: мы продолжим беспощадно наносить удары по "Хезболле" во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте. &lt;...&gt; Мы доказали это в последнее время и продолжим доказывать и в ближайшие дни", — сказал глава правительства, его слова распространила канцелярия.Нетаньяху сделал это заявление на военной базе ЦАХАЛ около города Биньямина. В воскресенье, 13 октября, ее атаковал боевой дрон "Хезболлы", запущенный из Ливана. Четыре военнослужащих погибли, десятки получили ранения. Беспилотник ударил по армейской столовой, когда солдаты ужинали.Израильские ВВС не атаковали Бейрут уже четверо суток.Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином, за этим нападением последует решительный ответ.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241014/erdogan-1978023035.html
https://ria.ru/20241014/livan-1977957337.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), биньямин нетаньяху, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Нетаньяху пригрозил беспощадными ударами по всему Ливану, включая Бейрут

Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по всему Ливану, включая Бейрут

© AP Photo / Leo CorreaИзраильский вертолет Apache запускает ракету в сторону Южного Ливана
Израильский вертолет Apache запускает ракету в сторону Южного Ливана - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильский вертолет Apache запускает ракету в сторону Южного Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Израильская армия продолжит повсеместную борьбу против ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на военной базе, подвергшейся атаке беспилотника.
"Я хочу прояснить: мы продолжим беспощадно наносить удары по "Хезболле" во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте. <...> Мы доказали это в последнее время и продолжим доказывать и в ближайшие дни", — сказал глава правительства, его слова распространила канцелярия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Нетаньяху сделал это заявление на военной базе ЦАХАЛ около города Биньямина. В воскресенье, 13 октября, ее атаковал боевой дрон "Хезболлы", запущенный из Ливана. Четыре военнослужащих погибли, десятки получили ранения. Беспилотник ударил по армейской столовой, когда солдаты ужинали.
Израильские ВВС не атаковали Бейрут уже четверо суток.
Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином, за этим нападением последует решительный ответ.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Эрдоган раскритиковал позицию СБ ООН по атакам Израиля на базы миротворцев
Вчера, 19:11

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Ливане заявили об ударе Израиля по христианскому району на севере страны
Вчера, 14:52
 
В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Биньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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