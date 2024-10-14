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Летчик рассказал о создании спецпрограмм для демополетов на авиасалонах - РИА Новости, 14.10.2024
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03:24 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/ispytaniya-1977873097.html
Летчик рассказал о создании спецпрограмм для демополетов на авиасалонах
Летчик рассказал о создании спецпрограмм для демополетов на авиасалонах - РИА Новости, 14.10.2024
Летчик рассказал о создании спецпрограмм для демополетов на авиасалонах
Перед участием в авиасалонах пишется специальная испытательная программа для демонстрационных полетов, рассказал в интервью РИА Новости директор по летным... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:24
2024-10-14T03:24
безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Перед участием в авиасалонах пишется специальная испытательная программа для демонстрационных полетов, рассказал в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев. "Бывают и специфические программы. Например, перед демонстрацией техники потенциальным заказчикам на авиасалонах мы тоже пишем программу, выполняем тренировочные полеты, а затем уже выполняем демонстрационные полеты", - подчеркнул испытатель.
https://ria.ru/20241014/taskaev-1977872970.html
РИА Новости
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безопасность
Безопасность
Летчик рассказал о создании спецпрограмм для демополетов на авиасалонах

Летчик Таскаев: для демополетов на авиасалонах пишется спецпрограмма испытаний

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Перед участием в авиасалонах пишется специальная испытательная программа для демонстрационных полетов, рассказал в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев.
"Бывают и специфические программы. Например, перед демонстрацией техники потенциальным заказчикам на авиасалонах мы тоже пишем программу, выполняем тренировочные полеты, а затем уже выполняем демонстрационные полеты", - подчеркнул испытатель.
Роман Таскаев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Безопасность
 
 
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