https://ria.ru/20241014/iran-1977978047.html

Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана

Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана - РИА Новости, 14.10.2024

Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана

Процесс переговоров с США при посредничестве Омана приостановлен из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока, после преодоления нынешнего кризиса... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:23

2024-10-14T16:23

2024-10-14T16:23

в мире

сша

оман

иран

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Процесс переговоров с США при посредничестве Омана приостановлен из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока, после преодоления нынешнего кризиса Тегеран решит, возвращаться ли к этим переговорам, и, если да, то каким образом, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Ранее... существовал процесс, известный как "Маскатский процесс", в ходе которого между Ираном и США осуществлялись непрямые контакты через Оман... Сейчас этот процесс приостановлен из-за особой ситуации в регионе. Сейчас мы не видим никакой почвы для этого диалога - пока не сможем оставить позади текущий кризис. Тогда мы примем решение, возвращаться ли к работе или нет и (если да, то - ред.) как", - приводит слова министра агентство Fars.

https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html

сша

оман

иран

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в мире, сша, оман, иран, аббас аракчи