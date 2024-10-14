Рейтинг@Mail.ru
Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/iran-1977978047.html
Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана
Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана - РИА Новости, 14.10.2024
Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана
Процесс переговоров с США при посредничестве Омана приостановлен из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока, после преодоления нынешнего кризиса... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:23
2024-10-14T16:23
в мире
сша
оман
иран
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976346833_310:0:2763:1380_1920x0_80_0_0_d80ac96e79990a9c96d1b603746c7bbc.jpg
ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Процесс переговоров с США при посредничестве Омана приостановлен из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока, после преодоления нынешнего кризиса Тегеран решит, возвращаться ли к этим переговорам, и, если да, то каким образом, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Ранее... существовал процесс, известный как "Маскатский процесс", в ходе которого между Ираном и США осуществлялись непрямые контакты через Оман... Сейчас этот процесс приостановлен из-за особой ситуации в регионе. Сейчас мы не видим никакой почвы для этого диалога - пока не сможем оставить позади текущий кризис. Тогда мы примем решение, возвращаться ли к работе или нет и (если да, то - ред.) как", - приводит слова министра агентство Fars.
https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html
сша
оман
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976346833_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8565cafb820aa676ed5b69532005fb4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оман, иран, аббас аракчи
В мире, США, Оман, Иран, Аббас Аракчи
Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана

Глава МИД Ирана Аракчи: переговоры с США при посредничестве Омана приостановлены

© AP Photo / Hassan AmmarМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Процесс переговоров с США при посредничестве Омана приостановлен из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока, после преодоления нынешнего кризиса Тегеран решит, возвращаться ли к этим переговорам, и, если да, то каким образом, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Ранее... существовал процесс, известный как "Маскатский процесс", в ходе которого между Ираном и США осуществлялись непрямые контакты через Оман... Сейчас этот процесс приостановлен из-за особой ситуации в регионе. Сейчас мы не видим никакой почвы для этого диалога - пока не сможем оставить позади текущий кризис. Тогда мы примем решение, возвращаться ли к работе или нет и (если да, то - ред.) как", - приводит слова министра агентство Fars.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
МИД Ирана заявил, что украинский конфликт осложнил отношения Тегерана и ЕС
16 сентября, 06:19
 
В миреСШАОманИранАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала