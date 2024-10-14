https://ria.ru/20241014/inoplanetyane-1977871464.html

Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса

Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса - РИА Новости, 14.10.2024

Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса

Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, с таким утверждением в беседе с Daily Mail выступил британский режиссер,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T02:29

2024-10-14T02:29

2024-10-14T10:21

наука

оксфорд

юрий мильнер

наса

космос - риа наука

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, с таким утверждением в беседе с Daily Mail выступил британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA."Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают", — заявил Холланд.Доказательства, как утверждает он, будут опубликованы менее чем через месяц.Как сообщается в материале, команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда подтвердила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его вероятный источник."Они (команда проекта. — Прим. ред.) ищут подробности, отсюда и задержка с публикацией новостей", — объяснил Холланд, сославшись на свои источники в проекте.Breakthrough Listen начинался как некоммерческий исследовательский проект стоимостью 100 миллионов долларов, инициированный израильским предпринимателем, инвестором и физиком советского происхождения Юрием Мильнером в январе 2016 года.Странный радиосигнал впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. В 2021 году астрономы из Breakthrough Listen пришли к выводу, что это, скорее всего, было ложное срабатывание или артефакт земных помех, вызванный человеческой деятельностью, однако, как утверждает Холланд, теперь члены команды начали менять свою точку зрения на природу сигнала.

https://ria.ru/20240724/kosmonavt-1961663118.html

https://ria.ru/20240507/mask-1944278412.html

https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875219966.html

оксфорд

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оксфорд, юрий мильнер, наса, космос - риа наука