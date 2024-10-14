Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса
Документалист Холланд анонсировал публикацию доказательств инопланетной жизни
Радиотелескоп обсерватории Паркс, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, с таким утверждением в беседе с Daily Mail выступил британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA.
«
"Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают", — заявил Холланд.
Доказательства, как утверждает он, будут опубликованы менее чем через месяц.
Как сообщается в материале, команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда подтвердила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его вероятный источник.
"Они (команда проекта. — Прим. ред.) ищут подробности, отсюда и задержка с публикацией новостей", — объяснил Холланд, сославшись на свои источники в проекте.
Breakthrough Listen начинался как некоммерческий исследовательский проект стоимостью 100 миллионов долларов, инициированный израильским предпринимателем, инвестором и физиком советского происхождения Юрием Мильнером в январе 2016 года.
Странный радиосигнал впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. В 2021 году астрономы из Breakthrough Listen пришли к выводу, что это, скорее всего, было ложное срабатывание или артефакт земных помех, вызванный человеческой деятельностью, однако, как утверждает Холланд, теперь члены команды начали менять свою точку зрения на природу сигнала.
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах
31 мая 2023, 04:45