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Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса - РИА Новости, 14.10.2024
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Наука
 
02:29 14.10.2024 (обновлено: 10:21 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/inoplanetyane-1977871464.html
Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса
Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса - РИА Новости, 14.10.2024
Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса
Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, с таким утверждением в беседе с Daily Mail выступил британский режиссер,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T02:29
2024-10-14T10:21
наука
оксфорд
юрий мильнер
наса
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, с таким утверждением в беседе с Daily Mail выступил британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA."Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают", — заявил Холланд.Доказательства, как утверждает он, будут опубликованы менее чем через месяц.Как сообщается в материале, команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда подтвердила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его вероятный источник."Они (команда проекта. — Прим. ред.) ищут подробности, отсюда и задержка с публикацией новостей", — объяснил Холланд, сославшись на свои источники в проекте.Breakthrough Listen начинался как некоммерческий исследовательский проект стоимостью 100 миллионов долларов, инициированный израильским предпринимателем, инвестором и физиком советского происхождения Юрием Мильнером в январе 2016 года.Странный радиосигнал впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. В 2021 году астрономы из Breakthrough Listen пришли к выводу, что это, скорее всего, было ложное срабатывание или артефакт земных помех, вызванный человеческой деятельностью, однако, как утверждает Холланд, теперь члены команды начали менять свою точку зрения на природу сигнала.
https://ria.ru/20240724/kosmonavt-1961663118.html
https://ria.ru/20240507/mask-1944278412.html
https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875219966.html
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оксфорд, юрий мильнер, наса, космос - риа наука
Наука, Оксфорд, Юрий Мильнер, НАСА, Космос - РИА Наука
Анонсировано важное заявление о таинственном сигнале из космоса

Документалист Холланд анонсировал публикацию доказательств инопланетной жизни

CC BY 2.0 / Ian Sutton / Parkes Radio TelescopeРадиотелескоп обсерватории Паркс, Австралия
Радиотелескоп обсерватории Паркс, Австралия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
CC BY 2.0 / Ian Sutton / Parkes Radio Telescope
Радиотелескоп обсерватории Паркс, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни, с таким утверждением в беседе с Daily Mail выступил британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA.
«
"Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают", — заявил Холланд.
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Доказательства, как утверждает он, будут опубликованы менее чем через месяц.
Как сообщается в материале, команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда подтвердила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его вероятный источник.
"Они (команда проекта. — Прим. ред.) ищут подробности, отсюда и задержка с публикацией новостей", — объяснил Холланд, сославшись на свои источники в проекте.
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Breakthrough Listen начинался как некоммерческий исследовательский проект стоимостью 100 миллионов долларов, инициированный израильским предпринимателем, инвестором и физиком советского происхождения Юрием Мильнером в январе 2016 года.
Странный радиосигнал впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. В 2021 году астрономы из Breakthrough Listen пришли к выводу, что это, скорее всего, было ложное срабатывание или артефакт земных помех, вызванный человеческой деятельностью, однако, как утверждает Холланд, теперь члены команды начали менять свою точку зрения на природу сигнала.
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