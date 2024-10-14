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Замглавреда "России сегодня" рассказал о влиянии ИИ на СМИ - РИА Новости, 14.10.2024
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18:03 14.10.2024 (обновлено: 18:13 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ii-1978011040.html
Замглавреда "России сегодня" рассказал о влиянии ИИ на СМИ
Замглавреда "России сегодня" рассказал о влиянии ИИ на СМИ - РИА Новости, 14.10.2024
Замглавреда "России сегодня" рассказал о влиянии ИИ на СМИ
Цифровые технологии, искусственный интеллект открывают перед СМИ большие возможности, но вместе с тем и становятся вызовами, это проблема, которую важно решать... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:03
2024-10-14T18:13
синьцзян-уйгурский автономный район
урумчи
китай
дмитрий горностаев
в мире
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УРУМЧИ (Китай), 14 окт - РИА Новости. Цифровые технологии, искусственный интеллект открывают перед СМИ большие возможности, но вместе с тем и становятся вызовами, это проблема, которую важно решать совместными усилиями, заявил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, выступая на Шестом всемирном медиасаммите в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. "Цифровые технологии, искусственный интеллект открывают перед нами, перед всеми журналистами, большие возможности, но вместе с тем они становятся вызовом. Распространение фейковой информации, дипфейков, на которые очень легко попасться, принять их за правду - это большая проблема, которую нужно решать совместными усилиями", - сказал Горностаев. Он отметил, что сейчас возникает масса вопросов относительно использования искусственного интеллекта в информационном пространстве. "Например, все знают, что искусственный интеллект легко может создать дипфейк. Но сможет ли искусственный интеллект создать такой дипфейк, который даже искусственный интеллект не сможет распознать? Способен ли искусственный интеллект понять страдания людей? И не просто понять, но и передать эти страдания людей, как передаем мы, журналисты, рассказывая о трагических событиях по всему миру. Способен ли искусственный интеллект передать радость? Или же выразить свое отношение к происходящему?" - отметил замглавреда. Он подчеркнул, что одна из важнейших проблем, которая требует детального обсуждения, это изначальные программные данные, которые закладываются в основу самообучающихся систем искусственного интеллекта. "Здесь, безусловно, важно избежать монополии какой-то одной политической концепции или воззрения. Важно дать возможность всем людям, всем игрокам, всем СМИ повлиять на формирование такой системы искусственного интеллекта, именно в информационном поле. Это касается, кстати, и терминологии, и интерпретации различных исторических фактов и явлений", - подчеркнул Горностаев. Чтобы избежать такой монопольной трактовки, отметил он, необходимо тщательно изучать эти формирующиеся системы и вести диалог, чтобы сформировать точную историческую и информационную объективную картину. Шестой Всемирный медиасаммит проходит с 12 по 17 октября в Пекине и городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе КНР, в нем принимают участие более 500 представителей 208 ведущих СМИ, правительственных ведомств и других учреждений из 106 стран и регионов мира, а также международных организаций. Организаторами мероприятия выступают информационное агентство Синьхуа и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.
https://ria.ru/20241014/forum-1977887733.html
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синьцзян-уйгурский автономный район, урумчи, китай, дмитрий горностаев, в мире
Синьцзян-Уйгурский автономный район, Урумчи, Китай, Дмитрий Горностаев, В мире
Замглавреда "России сегодня" рассказал о влиянии ИИ на СМИ

Замглавреда "России сегодня" Горностаев: ИИ открывает новые возможности для СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание МИА "Россия сегодня"
Здание МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УРУМЧИ (Китай), 14 окт - РИА Новости. Цифровые технологии, искусственный интеллект открывают перед СМИ большие возможности, но вместе с тем и становятся вызовами, это проблема, которую важно решать совместными усилиями, заявил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, выступая на Шестом всемирном медиасаммите в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
"Цифровые технологии, искусственный интеллект открывают перед нами, перед всеми журналистами, большие возможности, но вместе с тем они становятся вызовом. Распространение фейковой информации, дипфейков, на которые очень легко попасться, принять их за правду - это большая проблема, которую нужно решать совместными усилиями", - сказал Горностаев.
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Он отметил, что сейчас возникает масса вопросов относительно использования искусственного интеллекта в информационном пространстве.
"Например, все знают, что искусственный интеллект легко может создать дипфейк. Но сможет ли искусственный интеллект создать такой дипфейк, который даже искусственный интеллект не сможет распознать? Способен ли искусственный интеллект понять страдания людей? И не просто понять, но и передать эти страдания людей, как передаем мы, журналисты, рассказывая о трагических событиях по всему миру. Способен ли искусственный интеллект передать радость? Или же выразить свое отношение к происходящему?" - отметил замглавреда.
Он подчеркнул, что одна из важнейших проблем, которая требует детального обсуждения, это изначальные программные данные, которые закладываются в основу самообучающихся систем искусственного интеллекта.
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"Здесь, безусловно, важно избежать монополии какой-то одной политической концепции или воззрения. Важно дать возможность всем людям, всем игрокам, всем СМИ повлиять на формирование такой системы искусственного интеллекта, именно в информационном поле. Это касается, кстати, и терминологии, и интерпретации различных исторических фактов и явлений", - подчеркнул Горностаев.
Чтобы избежать такой монопольной трактовки, отметил он, необходимо тщательно изучать эти формирующиеся системы и вести диалог, чтобы сформировать точную историческую и информационную объективную картину.
Шестой Всемирный медиасаммит проходит с 12 по 17 октября в Пекине и городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе КНР, в нем принимают участие более 500 представителей 208 ведущих СМИ, правительственных ведомств и других учреждений из 106 стран и регионов мира, а также международных организаций. Организаторами мероприятия выступают информационное агентство Синьхуа и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.
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