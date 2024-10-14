https://ria.ru/20241014/gumpomosch-1978029363.html
Ростовский депутат и волонтеры доставили гумпомощь в Белгородскую область
Ростовский депутат и волонтеры доставили гумпомощь в Белгородскую область - РИА Новости, 14.10.2024
Ростовский депутат и волонтеры доставили гумпомощь в Белгородскую область
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с волонтерами и представителями "Молодой Гвардии" доставили более трех тонн... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:06
2024-10-14T20:06
2024-10-14T20:06
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белгородская область
ростовская область
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молодая гвардия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с волонтерами и представителями "Молодой Гвардии" доставили более трех тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, сообщили в официальном Telegram-канале регионального Заксобрания. "…Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с донскими волонтерами и "Молодой Гвардией" доставили более трех тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область", - говорится в сообщении. В числе прочего, парламентарий и волонтеры доставили питьевую воду, продукты, средства личной гигиены и бытовые принадлежности. Уточняется, что в пункте временного размещения, куда доставили часть гуманитарного груза, сейчас проживает 157 человек, включая детей. "Весь груз был сформирован с учетом запросов людей и их потребностей. Огромное спасибо каждому, кто присоединился к этой доброй инициативе! Белгород, мы с тобой! Вместе мы сильнее", - приводятся в сообщении регионального Заксобрания слова Николай Ромашенко. Уточняется, что также были переданы различные медикаменты и расходные материалы в белгородский военно-полевой сортировочный госпиталь.
https://ria.ru/20241011/bespilotniki-1977506620.html
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белгородская область, ростовская область, белгород, молодая гвардия , сво
Надежные люди, Белгородская область, Ростовская область, Белгород, Молодая гвардия , СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с волонтерами и представителями "Молодой Гвардии" доставили более трех тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, сообщили в официальном Telegram-канале регионального Заксобрания.
"…Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с донскими волонтерами и "Молодой Гвардией" доставили более трех тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область", - говорится в сообщении.
В числе прочего, парламентарий и волонтеры доставили питьевую воду, продукты, средства личной гигиены и бытовые принадлежности. Уточняется, что в пункте временного размещения, куда доставили часть гуманитарного груза, сейчас проживает 157 человек, включая детей.
"Весь груз был сформирован с учетом запросов людей и их потребностей. Огромное спасибо каждому, кто присоединился к этой доброй инициативе! Белгород
, мы с тобой! Вместе мы сильнее", - приводятся в сообщении регионального Заксобрания слова Николай Ромашенко.
Уточняется, что также были переданы различные медикаменты и расходные материалы в белгородский военно-полевой сортировочный госпиталь.