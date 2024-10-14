https://ria.ru/20241014/gumpomosch-1978029363.html

Ростовский депутат и волонтеры доставили гумпомощь в Белгородскую область

Ростовский депутат и волонтеры доставили гумпомощь в Белгородскую область - РИА Новости, 14.10.2024

Ростовский депутат и волонтеры доставили гумпомощь в Белгородскую область

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с волонтерами и представителями "Молодой Гвардии" доставили более трех тонн... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:06

2024-10-14T20:06

2024-10-14T20:06

надежные люди

белгородская область

ростовская область

белгород

молодая гвардия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978028731_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_161632210b92c35bd56a51a7d55a1b11.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с волонтерами и представителями "Молодой Гвардии" доставили более трех тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, сообщили в официальном Telegram-канале регионального Заксобрания. "…Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с донскими волонтерами и "Молодой Гвардией" доставили более трех тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область", - говорится в сообщении. В числе прочего, парламентарий и волонтеры доставили питьевую воду, продукты, средства личной гигиены и бытовые принадлежности. Уточняется, что в пункте временного размещения, куда доставили часть гуманитарного груза, сейчас проживает 157 человек, включая детей. "Весь груз был сформирован с учетом запросов людей и их потребностей. Огромное спасибо каждому, кто присоединился к этой доброй инициативе! Белгород, мы с тобой! Вместе мы сильнее", - приводятся в сообщении регионального Заксобрания слова Николай Ромашенко. Уточняется, что также были переданы различные медикаменты и расходные материалы в белгородский военно-полевой сортировочный госпиталь.

https://ria.ru/20241011/bespilotniki-1977506620.html

https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html

белгородская область

ростовская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, ростовская область, белгород, молодая гвардия , сво