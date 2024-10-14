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В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет - РИА Новости, 14.10.2024
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Наука
 
17:36 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/grobnitsa-1978004431.html
В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет - РИА Новости, 14.10.2024
В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
В центральной части Китая в провинции Хэнань исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет, находка поможет изучить истоки китайской... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:36
2024-10-14T17:36
наука
китай
хэнань
шаньдун
открытия - риа наука
археология
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В центральной части Китая в провинции Хэнань исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет, находка поможет изучить истоки китайской цивилизации, сообщает агентство "Синьхуа". "Гробница М27 представляет собой большую гробницу культуры Давэнькоу, ее площадь составляет 17 квадратных метров. Судя по ее характеристикам, захороненный в ней человек имел высокий статус, предположительно, мог быть древним монархом,"- пишет издание. Сообщается, что гробница была найдена на территории города Шанцю. В ней было обнаружено 350 древних реликвий, среди которых изделия из яшмы и керамики, нижней челюсти свиней, которые, вероятно, были символом богатства, и украшения из слоновой кости. Размер захоронения и количество артефактов свидетельствуют, что это одно из крупнейших погребений культуры Давэнькоу. "Это открытие показывает, что руины Ванчжуана - это не обычные поселения, а столица доисторического древнего царства Хуайи," - считает доцент исторического факультета Педагогического университета "Шоуду" Чжу Гуанхуа. В 2024 году археологи на раскопках этого археологического памятника обнаружили более 45 гробниц, артефакты в которых свидетельствуют о высоком статусе захороненных. Культура Давэнькоу – условное название группы общин, которые обитали в эпоху неолита на территориях современных провинций Шаньдун, Аньхой, Хэнань и Цзянсу в 4100-2600 гг. до н.э.. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что в обществе того времени уже существовало социальное расслоение.
https://ria.ru/20240609/sokrovischa-1951747246.html
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китай, хэнань, шаньдун, открытия - риа наука, археология
Наука, Китай, Хэнань, Шаньдун, Открытия - РИА Наука, Археология
В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет

В провинции Хэнань нашли гробницу, в которой мог быть похоронен древний монарх

© Depositphotos.com / krugloffРабота археолога на месте раскопок
Работа археолога на месте раскопок - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Depositphotos.com / krugloff
Работа археолога на месте раскопок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В центральной части Китая в провинции Хэнань исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет, находка поможет изучить истоки китайской цивилизации, сообщает агентство "Синьхуа".
"Гробница М27 представляет собой большую гробницу культуры Давэнькоу, ее площадь составляет 17 квадратных метров. Судя по ее характеристикам, захороненный в ней человек имел высокий статус, предположительно, мог быть древним монархом,"- пишет издание.
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Сообщается, что гробница была найдена на территории города Шанцю. В ней было обнаружено 350 древних реликвий, среди которых изделия из яшмы и керамики, нижней челюсти свиней, которые, вероятно, были символом богатства, и украшения из слоновой кости. Размер захоронения и количество артефактов свидетельствуют, что это одно из крупнейших погребений культуры Давэнькоу.
"Это открытие показывает, что руины Ванчжуана - это не обычные поселения, а столица доисторического древнего царства Хуайи," - считает доцент исторического факультета Педагогического университета "Шоуду" Чжу Гуанхуа.
В 2024 году археологи на раскопках этого археологического памятника обнаружили более 45 гробниц, артефакты в которых свидетельствуют о высоком статусе захороненных.
Культура Давэнькоу – условное название группы общин, которые обитали в эпоху неолита на территориях современных провинций Шаньдун, Аньхой, Хэнань и Цзянсу в 4100-2600 гг. до н.э.. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что в обществе того времени уже существовало социальное расслоение.
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