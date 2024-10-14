https://ria.ru/20241014/grad-1977876478.html

Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области

Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024

Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области

Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:07

2024-10-14T05:07

2024-10-14T05:07

курская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований, подчеркнули в ведомстве. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей", - сказали там. Подразделения БПЛА российских десантников постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая при этом боевую технику и живую силу ВСУ в лесистой местности, в том числе с использованием РСЗО "Град". Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно по сменам несут боевое дежурство и не позволяют противнику совершать свои террористические вылазки. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции. "В основном стреляем осколочно-фугасными боеприпасами, в пакет вмещается 40 штук. В любой момент 24 на 7 мы находимся на дежурстве, в любую секунду поступает команда, мы выдвигаемся на огневую позицию и наносим удар. Для защиты от FPV-дронов мы используем противодроновые сетки, цепи, чтобы сзади машина в пакет не ударилась. Впереди у машины установлен комплекс РЭБ, который глушит в широком диапазоне частот, и также кабина защищена антидроновой сеткой. Я сам житель Курской области, поэтому имею высочайшую мотивацию, чтобы выбить этого противника со своей земли и не допустить его продвижения дальше", - отметил командир реактивного взвода с позывным Гаусс.

https://ria.ru/20241013/merkuris-1977840794.html

https://ria.ru/20241013/plennye-1977823507.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии