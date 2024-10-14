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Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024
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05:07 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/grad-1977876478.html
Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области
Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024
Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области
Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:07
2024-10-14T05:07
курская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований, подчеркнули в ведомстве. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей", - сказали там. Подразделения БПЛА российских десантников постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая при этом боевую технику и живую силу ВСУ в лесистой местности, в том числе с использованием РСЗО "Град". Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно по сменам несут боевое дежурство и не позволяют противнику совершать свои террористические вылазки. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции. "В основном стреляем осколочно-фугасными боеприпасами, в пакет вмещается 40 штук. В любой момент 24 на 7 мы находимся на дежурстве, в любую секунду поступает команда, мы выдвигаемся на огневую позицию и наносим удар. Для защиты от FPV-дронов мы используем противодроновые сетки, цепи, чтобы сзади машина в пакет не ударилась. Впереди у машины установлен комплекс РЭБ, который глушит в широком диапазоне частот, и также кабина защищена антидроновой сеткой. Я сам житель Курской области, поэтому имею высочайшую мотивацию, чтобы выбить этого противника со своей земли и не допустить его продвижения дальше", - отметил командир реактивного взвода с позывным Гаусс.
https://ria.ru/20241013/merkuris-1977840794.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Расчеты "Градов" поразили пехоту ВСУ в Курской области

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований, подчеркнули в ведомстве.
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"Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей", - сказали там.
Подразделения БПЛА российских десантников постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая при этом боевую технику и живую силу ВСУ в лесистой местности, в том числе с использованием РСЗО "Град".
Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно по сменам несут боевое дежурство и не позволяют противнику совершать свои террористические вылазки. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции.
"В основном стреляем осколочно-фугасными боеприпасами, в пакет вмещается 40 штук. В любой момент 24 на 7 мы находимся на дежурстве, в любую секунду поступает команда, мы выдвигаемся на огневую позицию и наносим удар. Для защиты от FPV-дронов мы используем противодроновые сетки, цепи, чтобы сзади машина в пакет не ударилась. Впереди у машины установлен комплекс РЭБ, который глушит в широком диапазоне частот, и также кабина защищена антидроновой сеткой. Я сам житель Курской области, поэтому имею высочайшую мотивацию, чтобы выбить этого противника со своей земли и не допустить его продвижения дальше", - отметил командир реактивного взвода с позывным Гаусс.
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Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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