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Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС - РИА Новости, 14.10.2024
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21:59 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/gospodderzhka-1978037448.html
Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС
Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС - РИА Новости, 14.10.2024
Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал подумать о государственной поддержке поставок на экспорт плавучих атомных электростанций. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:59
2024-10-14T21:59
экономика
россия
певек
чукотка
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
снг
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал подумать о государственной поддержке поставок на экспорт плавучих атомных электростанций. С просьбой рассмотреть такую возможность к нему в ходе осмотра выставки "Сделано в России" обратился руководитель "Росатома" Андрей Лихачев, отметив, что в настоящее время на плавучие АЭС не распространяется ни одна из мер господдержки экспортеров, так как фактически экспортным товаром является не сам энергоблок, а электроэнергия, которую он вырабатывает. "Если бы вы поручили нам вместе, конечно, с руководством правительства придумать, как можно подстроить современные меры вот именно под этот эксклюзивный продукт, мы были бы очень благодарны, потому что, конечно же, востребованность очень большая, и цена все-таки гораздо ниже, чем у наших больших наземных блоков", - сказал глава "Росатома". "Давайте подумаем об этом... Это очень важное направление работы "Росатома", конечно, нужно оказать все виды поддержки, которые будут разумны. Давайте подумаем, что мы можем сделать", - ответил Мишустин. Он добавил, что "абсолютно согласен" с тем, что в мире существует высокий интерес к российским плавучим электростанциям, но многие еще не знают о том, что у России уже работает референтная плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" (в порту города Певек на Чукотке). "Многие очень коллеги, в том числе и из стран СНГ, задают вопросы: что-то спроектировано? Я удивлен, что многие не знают об этом, когда я не говорю, что я еще несколько лет назад видел "Академика Ломоносова", который стоит, выдает городу небольшому энергию. Это очень важно, чтобы люди знали о том, что у нас есть эти решения", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html
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экономика, россия, певек, чукотка, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", снг
Экономика, Россия, Певек, Чукотка, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", СНГ
Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС

Мишустин пообещал подумать о господдержке поставок на экспорт плавучих АЭС

© Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая АЭС
Плавучая АЭС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал подумать о государственной поддержке поставок на экспорт плавучих атомных электростанций.
С просьбой рассмотреть такую возможность к нему в ходе осмотра выставки "Сделано в России" обратился руководитель "Росатома" Андрей Лихачев, отметив, что в настоящее время на плавучие АЭС не распространяется ни одна из мер господдержки экспортеров, так как фактически экспортным товаром является не сам энергоблок, а электроэнергия, которую он вырабатывает.
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"Если бы вы поручили нам вместе, конечно, с руководством правительства придумать, как можно подстроить современные меры вот именно под этот эксклюзивный продукт, мы были бы очень благодарны, потому что, конечно же, востребованность очень большая, и цена все-таки гораздо ниже, чем у наших больших наземных блоков", - сказал глава "Росатома".
"Давайте подумаем об этом... Это очень важное направление работы "Росатома", конечно, нужно оказать все виды поддержки, которые будут разумны. Давайте подумаем, что мы можем сделать", - ответил Мишустин.
Он добавил, что "абсолютно согласен" с тем, что в мире существует высокий интерес к российским плавучим электростанциям, но многие еще не знают о том, что у России уже работает референтная плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" (в порту города Певек на Чукотке).
"Многие очень коллеги, в том числе и из стран СНГ, задают вопросы: что-то спроектировано? Я удивлен, что многие не знают об этом, когда я не говорю, что я еще несколько лет назад видел "Академика Ломоносова", который стоит, выдает городу небольшому энергию. Это очень важно, чтобы люди знали о том, что у нас есть эти решения", - подчеркнул премьер.
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ЭкономикаРоссияПевекЧукоткаМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СНГ
 
 
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