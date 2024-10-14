https://ria.ru/20241014/gospodderzhka-1978037448.html

Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС

Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС - РИА Новости, 14.10.2024

Правительство рассмотрит идею господдержки экспорта плавучих АЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал подумать о государственной поддержке поставок на экспорт плавучих атомных электростанций. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:59

2024-10-14T21:59

2024-10-14T21:59

экономика

россия

певек

чукотка

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

снг

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал подумать о государственной поддержке поставок на экспорт плавучих атомных электростанций. С просьбой рассмотреть такую возможность к нему в ходе осмотра выставки "Сделано в России" обратился руководитель "Росатома" Андрей Лихачев, отметив, что в настоящее время на плавучие АЭС не распространяется ни одна из мер господдержки экспортеров, так как фактически экспортным товаром является не сам энергоблок, а электроэнергия, которую он вырабатывает. "Если бы вы поручили нам вместе, конечно, с руководством правительства придумать, как можно подстроить современные меры вот именно под этот эксклюзивный продукт, мы были бы очень благодарны, потому что, конечно же, востребованность очень большая, и цена все-таки гораздо ниже, чем у наших больших наземных блоков", - сказал глава "Росатома". "Давайте подумаем об этом... Это очень важное направление работы "Росатома", конечно, нужно оказать все виды поддержки, которые будут разумны. Давайте подумаем, что мы можем сделать", - ответил Мишустин. Он добавил, что "абсолютно согласен" с тем, что в мире существует высокий интерес к российским плавучим электростанциям, но многие еще не знают о том, что у России уже работает референтная плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" (в порту города Певек на Чукотке). "Многие очень коллеги, в том числе и из стран СНГ, задают вопросы: что-то спроектировано? Я удивлен, что многие не знают об этом, когда я не говорю, что я еще несколько лет назад видел "Академика Ломоносова", который стоит, выдает городу небольшому энергию. Это очень важно, чтобы люди знали о том, что у нас есть эти решения", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240709/rossija-1958461301.html

https://ria.ru/20240329/aes-1936589623.html

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экономика, россия, певек, чукотка, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", снг