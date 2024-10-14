https://ria.ru/20241014/gospodderzhka-1978010712.html

Господдержка помогла бизнесу реализовать масштабную продукцию за рубежом

Господдержка помогла бизнесу реализовать масштабную продукцию за рубежом - РИА Новости, 14.10.2024

Господдержка помогла бизнесу реализовать масштабную продукцию за рубежом

Объем экспорта, который российские компании осуществили с государственной поддержкой, предоставляемой Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в качестве РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:02

2024-10-14T18:02

2024-10-14T18:02

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем экспорта, который российские компании осуществили с государственной поддержкой, предоставляемой Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в качестве агента правительства РФ, за последние пять лет превысил 70 миллиардов долларов, сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Господдержка экспорта: действующие механизмы и ключевые ориентиры 2025" на Международном экспортном форуме "Сделано в России"."При этом Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) за это время обработал более 25 тысяч заявок от экспортеров на получение поддержки. Такие данные 14 октября", - сказал Солодов.Он напомнил, что РЭЦ является агентом правительства России по реализации программ государственной поддержки экспорта. С их помощью компании могут снизить издержки на бизнес-процессы на каждом этапе экспортной деятельности: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках с целью поиска клиентов до компенсации затрат на транспортировку продукции и послепродажное обслуживание.Только за 9 месяцев 2024 года программы господдержки помогли бизнесу осуществить экспортные поставки на более чем 10 миллиардов долларов, всего в этом году поддержку получили более 750 экспортеров."За время реализации нацпроекта мы решали не только задачу по наращиванию объемов поддержки и ее адаптации под новые условия, но и стремились обеспечить максимальное удобство и быстроту получения поддержки экспортерами. Мы перевели в цифровой вид 12 программ поддержки, что было высоко оценено экспортерами", - добавил Солодов.Так, большинство мер господдержки можно оформить на цифровой платформе "Мой экспорт".В ходе сессии специалисты РЭЦ подробно рассказали о действующих мерах поддержки для экспортеров: о компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции и продукции АПК рассказала руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева, о компенсации затрат на НИОКР и омологацию промышленной продукции рассказал руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ян Жуков, а о компенсации ставки в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности рассказала руководитель направления по администрированию субсидий РЭЦ Мария Будрина.Руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ольга Киселева рассказала о программе продвижения агропродукции через зарубежные павильоны, руководитель направления по программам АПК и межотраслевым программам поддержки РЭЦ Антон Савончик - о сертификации продукции АПК, руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Алексей Старостин - о сертификации промышленной продукции и программе послепродажного обслуживания, а руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Петр Олейник рассказал о компенсации затрат на участие в выставках.Модератором сессии выступил руководитель проекта по государственной поддержке экспорта РЭЦ Даниил Купреев.Посмотреть запись трансляции сессии можно на сайте форума.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20241014/forum-1977983092.html

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