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Госдума обсудит усиление ответственности за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 14.10.2024
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16:48 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/gosduma-1977985296.html
Госдума обсудит усиление ответственности за организацию незаконной миграции
Госдума обсудит усиление ответственности за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 14.10.2024
Госдума обсудит усиление ответственности за организацию незаконной миграции
Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности за организацию незаконной миграции, сообщил по итогам заседания Совета РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:48
2024-10-14T16:48
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности за организацию незаконной миграции, сообщил по итогам заседания Совета Госдумы председатель ГД Вячеслав Володин. "На этой неделе в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции. Наказание предлагается ужесточить до 15 лет лишения свободы. Если же в совершении преступления участвуют чиновники, то в качестве дополнительного наказания они лишатся права занимать должности в органах власти до 10 лет", - сказал Володин журналистам. По его словам, из 879 осужденных в прошлом году за организацию незаконной миграции реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года. "Принятие закона сделает невозможным условное наказание для таких преступников, а также назначение наказаний по минимальным срокам", - подчеркнул председатель Госдумы. Он также отметил, что законопроектом повышается уголовная ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. "Кроме того, рассмотрим поправки в статью 63 Уголовного кодекса РФ о признании совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны, обстоятельством, отягчающим наказание. Эти изменения станут серьёзным препятствием на пути нелегальной миграции и тех, кто потворствует ее организации. Отделаться минимальным наказанием уже не получится", - сообщил Володин. Он рассказал, что также на этой неделе планируется принять в третьем, окончательном чтении закон, направленный на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов. "Выдавать разрешение на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке будут теперь только спустя три года брака с гражданами России. Получение вида на жительство, если иностранец усыновил ребенка, также станет возможным только спустя три года, причем, должен быть доказан факт совместного проживания и заботы об этом ребенке", - отметил председатель Госдумы. По его словам, после принятия закона, услуги по оформлению фиктивных браков или фиктивного усыновления теряют смысл, если же брак заключается ради создания семьи, то от этого он станет только крепче.
https://ria.ru/20241014/migratsiya-1977912299.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума обсудит усиление ответственности за организацию незаконной миграции

Госдума может ужесточить наказание за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности за организацию незаконной миграции, сообщил по итогам заседания Совета Госдумы председатель ГД Вячеслав Володин.
"На этой неделе в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции. Наказание предлагается ужесточить до 15 лет лишения свободы. Если же в совершении преступления участвуют чиновники, то в качестве дополнительного наказания они лишатся права занимать должности в органах власти до 10 лет", - сказал Володин журналистам.
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По его словам, из 879 осужденных в прошлом году за организацию незаконной миграции реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года.
"Принятие закона сделает невозможным условное наказание для таких преступников, а также назначение наказаний по минимальным срокам", - подчеркнул председатель Госдумы.
Он также отметил, что законопроектом повышается уголовная ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
"Кроме того, рассмотрим поправки в статью 63 Уголовного кодекса РФ о признании совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны, обстоятельством, отягчающим наказание. Эти изменения станут серьёзным препятствием на пути нелегальной миграции и тех, кто потворствует ее организации. Отделаться минимальным наказанием уже не получится", - сообщил Володин.
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Он рассказал, что также на этой неделе планируется принять в третьем, окончательном чтении закон, направленный на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов.
"Выдавать разрешение на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке будут теперь только спустя три года брака с гражданами России. Получение вида на жительство, если иностранец усыновил ребенка, также станет возможным только спустя три года, причем, должен быть доказан факт совместного проживания и заботы об этом ребенке", - отметил председатель Госдумы.
По его словам, после принятия закона, услуги по оформлению фиктивных браков или фиктивного усыновления теряют смысл, если же брак заключается ради создания семьи, то от этого он станет только крепче.
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