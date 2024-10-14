Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/gosduma-1977976124.html
Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными
Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными - РИА Новости, 14.10.2024
Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными
Закрытие цирков с животными нецелесообразно, российский цирк — это гордость страны, и необходимо его поддерживать, считает первый зампред фракции "Справедливая... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:10
2024-10-14T16:10
владимир бурматов
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Закрытие цирков с животными нецелесообразно, российский цирк — это гордость страны, и необходимо его поддерживать, считает первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что решать данную проблему надо, последовательно ужесточая требования к содержанию животных. "Наш цирк — это гордость страны, и мы должны его поддерживать. В Госдуму внесен законопроект о запрете животных в цирках. Инициатива вызвала много обсуждений и споров. Мы ещё в октябре прошлого года организовали межфракционный круглый стол, чтобы выслушать мнения всех заинтересованных сторон — от защитников животных до представителей циркового искусства. Решение было единодушным. Закон не должен быть принят", - заявил РИА Новости Гусев. Он отметил, что цирки с животными — не просто развлечение, а это возможность для детей познавать мир, общаться с животными и испытывать радость от уникального искусства. "Вспомните свои детские воспоминания о цирке, как это было. Закрыть цирки с животными значит лишить будущие поколения этого волшебного опыта. Предлагаю всем, кто интересуется темой, — товарищу Владимиру Бурматову, авторам законопроекта Алексею Нечаеву и Владиславу Даванкову прийти в Большой Московский цирк. И убедиться лично, как там обращаются с животным. Запашные покажут, что наш цирк — наша гордость и лучший в мире", - заключил парламентарий. В феврале лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными. Согласно инициативе, предложенной парламентариями, животных из цирков необходимо изъять и передать в реабилитационные центры и приюты для диких и экзотических животных.
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975759367.html
https://ria.ru/20240924/zhivotnye-1974440285.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир бурматов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, госдума рф
Владимир Бурматов, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Госдума РФ
Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными

Депутат СР: закрытие цирков с животными нецелесообразно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Закрытие цирков с животными нецелесообразно, российский цирк — это гордость страны, и необходимо его поддерживать, считает первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.
Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что решать данную проблему надо, последовательно ужесточая требования к содержанию животных.
Обезьяна в вольере частного зоопарка Планета обезьян в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков
1 октября, 16:27
"Наш цирк — это гордость страны, и мы должны его поддерживать. В Госдуму внесен законопроект о запрете животных в цирках. Инициатива вызвала много обсуждений и споров. Мы ещё в октябре прошлого года организовали межфракционный круглый стол, чтобы выслушать мнения всех заинтересованных сторон — от защитников животных до представителей циркового искусства. Решение было единодушным. Закон не должен быть принят", - заявил РИА Новости Гусев.
Он отметил, что цирки с животными — не просто развлечение, а это возможность для детей познавать мир, общаться с животными и испытывать радость от уникального искусства.
"Вспомните свои детские воспоминания о цирке, как это было. Закрыть цирки с животными значит лишить будущие поколения этого волшебного опыта. Предлагаю всем, кто интересуется темой, — товарищу Владимиру Бурматову, авторам законопроекта Алексею Нечаеву и Владиславу Даванкову прийти в Большой Московский цирк. И убедиться лично, как там обращаются с животным. Запашные покажут, что наш цирк — наша гордость и лучший в мире", - заключил парламентарий.
В феврале лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными. Согласно инициативе, предложенной парламентариями, животных из цирков необходимо изъять и передать в реабилитационные центры и приюты для диких и экзотических животных.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за плохое содержание животных
24 сентября, 15:19
 
Владимир БурматовАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Владислав ДаванковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала