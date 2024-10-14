https://ria.ru/20241014/gosduma-1977976124.html

Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными

Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными - РИА Новости, 14.10.2024

Депутат Госдумы выступил против закрытия цирков с животными

Закрытие цирков с животными нецелесообразно, российский цирк — это гордость страны, и необходимо его поддерживать, считает первый зампред фракции "Справедливая... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:10

2024-10-14T16:10

2024-10-14T16:10

владимир бурматов

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Закрытие цирков с животными нецелесообразно, российский цирк — это гордость страны, и необходимо его поддерживать, считает первый зампред фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что решать данную проблему надо, последовательно ужесточая требования к содержанию животных. "Наш цирк — это гордость страны, и мы должны его поддерживать. В Госдуму внесен законопроект о запрете животных в цирках. Инициатива вызвала много обсуждений и споров. Мы ещё в октябре прошлого года организовали межфракционный круглый стол, чтобы выслушать мнения всех заинтересованных сторон — от защитников животных до представителей циркового искусства. Решение было единодушным. Закон не должен быть принят", - заявил РИА Новости Гусев. Он отметил, что цирки с животными — не просто развлечение, а это возможность для детей познавать мир, общаться с животными и испытывать радость от уникального искусства. "Вспомните свои детские воспоминания о цирке, как это было. Закрыть цирки с животными значит лишить будущие поколения этого волшебного опыта. Предлагаю всем, кто интересуется темой, — товарищу Владимиру Бурматову, авторам законопроекта Алексею Нечаеву и Владиславу Даванкову прийти в Большой Московский цирк. И убедиться лично, как там обращаются с животным. Запашные покажут, что наш цирк — наша гордость и лучший в мире", - заключил парламентарий. В феврале лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными. Согласно инициативе, предложенной парламентариями, животных из цирков необходимо изъять и передать в реабилитационные центры и приюты для диких и экзотических животных.

https://ria.ru/20241001/gosduma-1975759367.html

https://ria.ru/20240924/zhivotnye-1974440285.html

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владимир бурматов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, госдума рф