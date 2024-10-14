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В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о сокращении ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2024
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12:01 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/gosduma-1977918347.html
В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о сокращении ядерного оружия
В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о сокращении ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2024
В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о сокращении ядерного оружия
Заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам по сокращению ядерного оружия можно расценивать лишь как сотрясение воздуха, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:01
2024-10-14T12:01
в мире
сша
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам по сокращению ядерного оружия можно расценивать лишь как сотрясение воздуха, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Президента Байдена не будет уже через месяц, а такой сложный вопрос, как контроль над ядерным вооружением, требует тщательной, возможно, даже многолетней проработки. Поэтому предложение это можно оценивать лишь как сотрясение воздуха", - сказал Журавлев. По его словам, все предыдущие инициативы США по этому поводу приводили к тому, что Россия свои боеголовки значительно сокращала, а в Америке всегда находился повод этого не делать. "После этого американские инспекторы всюду совали носы на наших ядерных объектах, а вот российские делегации на свои почему-то не допускали. Вся политика США основана на обмане и лжи, особенно в такой чувствительной отрасли, как ядерная, где свое отставание они всегда старались компенсировать липовыми договоренностями. Очевидно, и сейчас ощущают в этом плане неполноценность, поэтому и предлагают обсуждать очередную филькину грамоту", - отметил депутат.
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в мире, сша, россия, китай, джо байден, алексей журавлев , госдума рф
В мире, США, Россия, Китай, Джо Байден, Алексей Журавлев , Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о сокращении ядерного оружия

Депутат Журавлев назвал заявление Байдена по ядерному оружию сотрясением воздуха

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам по сокращению ядерного оружия можно расценивать лишь как сотрясение воздуха, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
"Президента Байдена не будет уже через месяц, а такой сложный вопрос, как контроль над ядерным вооружением, требует тщательной, возможно, даже многолетней проработки. Поэтому предложение это можно оценивать лишь как сотрясение воздуха", - сказал Журавлев.
По его словам, все предыдущие инициативы США по этому поводу приводили к тому, что Россия свои боеголовки значительно сокращала, а в Америке всегда находился повод этого не делать.
"После этого американские инспекторы всюду совали носы на наших ядерных объектах, а вот российские делегации на свои почему-то не допускали. Вся политика США основана на обмане и лжи, особенно в такой чувствительной отрасли, как ядерная, где свое отставание они всегда старались компенсировать липовыми договоренностями. Очевидно, и сейчас ощущают в этом плане неполноценность, поэтому и предлагают обсуждать очередную филькину грамоту", - отметил депутат.
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В миреСШАРоссияКитайДжо БайденАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
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