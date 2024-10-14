https://ria.ru/20241014/gosduma-1977913766.html

В Госдуме поддержали проект об учете стажа работы россиян на Украине

В Госдуме поддержали проект об учете стажа работы россиян на Украине - РИА Новости, 14.10.2024

В Госдуме поддержали проект об учете стажа работы россиян на Украине

Комитет ГД по соцполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:32

2024-10-14T11:32

2024-10-14T11:32

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о включении в пенсионный стаж граждан РФ периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ 31 июля 2024 года. Изменения предлагается внести в закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, имеющих периоды работы на территориях Украины, ДНР и ЛНР". "Так, проектом федерального закона предлагается включать в страховой стаж периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года; периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что работу для включения в страховой стаж можно будет подтвердить на основании выданных работодателями документов. Кроме того, проектом закона предусматривается возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном законодательством РФ. "Проектом федерального закона предусматривается при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывать величину ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), равную 1 за полный календарный год (с 1 января по 31 декабря) работы, осуществлявшейся на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 годы, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 годы, Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 29 сентября 2022 год", - поясняется в документе.

https://ria.ru/20240723/pensiya-1961454260.html

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россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф