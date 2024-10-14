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В ГД внесут проект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО
В ГД внесут проект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО - РИА Новости, 14.10.2024
В ГД внесут проект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T00:18
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий предоставление военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО, права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "В связи с этим считаем необходимым на законодательном уровне предоставить военнослужащим и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что в законе "О статусе военнослужащих" закреплены основания предоставления военнослужащим, членам их семей, гражданам, уволенным с военной службы права на проезд на транспорте, в том числе при следовании в отпуск. В частности, право бесплатный проезд к месту, где пройдёт отпуск и обратно, предоставлено только военнослужащим, проходящим службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других районах с неблагоприятными климатическими условиями, а также на территории субъектов РФ, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. У других категорий военнослужащих, включая участников специальной военной операции, а также граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует право на бесплатный проезд к месту отпуска, добавлено в документе. "В перечне Поручений президента Российской Федерации от 15 марта 2023 г. № Пр-528 поручено Минобороны России и иные силовым ведомствам обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html
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россия, уральский, ярослав нилов, госдума рф, общество
Россия, Уральский, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество
В ГД внесут проект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО
В ГД внесут проект о бесплатном проезде к месту отпуска и обратно для бойцов СВО
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий предоставление военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО, права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В связи с этим считаем необходимым на законодательном уровне предоставить военнослужащим и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что в законе "О статусе военнослужащих" закреплены основания предоставления военнослужащим, членам их семей, гражданам, уволенным с военной службы права на проезд на транспорте, в том числе при следовании в отпуск.
В частности, право бесплатный проезд к месту, где пройдёт отпуск и обратно, предоставлено только военнослужащим, проходящим службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других районах с неблагоприятными климатическими условиями, а также на территории субъектов РФ
, входящих в Уральский
, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
У других категорий военнослужащих, включая участников специальной военной операции, а также граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует право на бесплатный проезд к месту отпуска, добавлено в документе.
"В перечне Поручений президента Российской Федерации от 15 марта 2023 г. № Пр-528 поручено Минобороны России и иные силовым ведомствам обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - отмечается в документе.