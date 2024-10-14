https://ria.ru/20241014/gladkov-1978026899.html

Гладков рассказал о выплатах белгородским участникам СВО

Гладков рассказал о выплатах белгородским участникам СВО - РИА Новости, 14.10.2024

Гладков рассказал о выплатах белгородским участникам СВО

Порядка 85 тысяч жителей Белгородской области получили единовременные выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей с начала специальной военной... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:43

2024-10-14T19:43

2024-10-14T19:43

белгородская область

жилье

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg

БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Порядка 85 тысяч жителей Белгородской области получили единовременные выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей с начала специальной военной операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На еженедельном оперативном заседании в понедельник шла речь об осуществлении выплат единовременной материальной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания. "Всего с начала специальной военной операции выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей получили порядка 85 тысяч человек. Из них почти 70 тысячам жителей предоставили выплаты по 50, 100 и 150 тысяч рублей, - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой, с 1 января 2024 года завершены все выплаты в размере 10 тысяч рублей. С начала этого года их получили 19 331 человек. По 15 тысячам рублей фактически получена выплата 1 065 жителями, в заявке находится 469 человек, на согласовании в органах внутренних дел, МЧС ещё почти 500 человек. Что касается выплат по 50 и 100 тысяч рублей, то их получили 5 584 человека. "Выплаты по 150 тысяч рублей предоставлены 694 жителям, ещё 1 249 заявок находятся в работе - очень надеемся, что средства будут получены в течение этой недели", - сообщила министр. "Работу будем продолжать. Сейчас мы отрабатываем, прежде всего, выплаты по полному разрушению жилья. Те федеральные средства, которые были перечислены региону, выплачены в полном объёме. Продолжаем формировать списки оставшихся на выплаты, затем будем выходить на правительство Российской Федерации с просьбой определить сроки следующего транша", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20241014/gladkov-1977919534.html

https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)