https://ria.ru/20241014/gladkov-1978026899.html
Гладков рассказал о выплатах белгородским участникам СВО
Гладков рассказал о выплатах белгородским участникам СВО - РИА Новости, 14.10.2024
Гладков рассказал о выплатах белгородским участникам СВО
Порядка 85 тысяч жителей Белгородской области получили единовременные выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей с начала специальной военной... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:43
2024-10-14T19:43
2024-10-14T19:43
белгородская область
жилье
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Порядка 85 тысяч жителей Белгородской области получили единовременные выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей с начала специальной военной операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На еженедельном оперативном заседании в понедельник шла речь об осуществлении выплат единовременной материальной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания. "Всего с начала специальной военной операции выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей получили порядка 85 тысяч человек. Из них почти 70 тысячам жителей предоставили выплаты по 50, 100 и 150 тысяч рублей, - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой, с 1 января 2024 года завершены все выплаты в размере 10 тысяч рублей. С начала этого года их получили 19 331 человек. По 15 тысячам рублей фактически получена выплата 1 065 жителями, в заявке находится 469 человек, на согласовании в органах внутренних дел, МЧС ещё почти 500 человек. Что касается выплат по 50 и 100 тысяч рублей, то их получили 5 584 человека. "Выплаты по 150 тысяч рублей предоставлены 694 жителям, ещё 1 249 заявок находятся в работе - очень надеемся, что средства будут получены в течение этой недели", - сообщила министр. "Работу будем продолжать. Сейчас мы отрабатываем, прежде всего, выплаты по полному разрушению жилья. Те федеральные средства, которые были перечислены региону, выплачены в полном объёме. Продолжаем формировать списки оставшихся на выплаты, затем будем выходить на правительство Российской Федерации с просьбой определить сроки следующего транша", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20241014/gladkov-1977919534.html
https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html
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жилье, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Жилье, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Порядка 85 тысяч жителей Белгородской области получили единовременные выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей с начала специальной военной операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На еженедельном оперативном заседании в понедельник шла речь об осуществлении выплат единовременной материальной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания.
"Всего с начала специальной военной операции выплаты в размере 10, 15, 50, 100 и 150 тысяч рублей получили порядка 85 тысяч человек. Из них почти 70 тысячам жителей предоставили выплаты по 50, 100 и 150 тысяч рублей, - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По словам министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой, с 1 января 2024 года завершены все выплаты в размере 10 тысяч рублей. С начала этого года их получили 19 331 человек. По 15 тысячам рублей фактически получена выплата 1 065 жителями, в заявке находится 469 человек, на согласовании в органах внутренних дел, МЧС
ещё почти 500 человек. Что касается выплат по 50 и 100 тысяч рублей, то их получили 5 584 человека. "Выплаты по 150 тысяч рублей предоставлены 694 жителям, ещё 1 249 заявок находятся в работе - очень надеемся, что средства будут получены в течение этой недели", - сообщила министр.
"Работу будем продолжать. Сейчас мы отрабатываем, прежде всего, выплаты по полному разрушению жилья. Те федеральные средства, которые были перечислены региону, выплачены в полном объёме. Продолжаем формировать списки оставшихся на выплаты, затем будем выходить на правительство Российской Федерации с просьбой определить сроки следующего транша", - подчеркнул Гладков.