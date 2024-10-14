https://ria.ru/20241014/gladkov-1977919534.html
Белгородский губернатор выступил с предложением по восстановлению жилья
Белгородский губернатор выступил с предложением по восстановлению жилья - РИА Новости, 14.10.2024
Белгородский губернатор выступил с предложением по восстановлению жилья
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил для восстановления жилья после обстрелов формировать в населенных пунктах бригады из местных жителей. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:09
2024-10-14T12:09
2024-10-14T12:09
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил для восстановления жилья после обстрелов формировать в населенных пунктах бригады из местных жителей. На оперативном совещании в понедельник Гладков отметил, что восстановление жилья на обстреливаемых территориях идет не достаточно активно, особенно с учетом похолодания. "С учетом обстрелов, как показывает практика, нужно собирать бригады из местных. Они уже понимают, что такое обстрел, правильно себя ведут", - сказал губернатор. По его словам, бригадам из других населенных пунктов непросто приезжать и работать на обстреливаемых территориях. "Это сделать могут только свои. Я думаю, что всем главам нужно брать и формировать бригады, обучать вопросам безопасности, укрытий, обеспечивать индивидуальными средствами защиты, другого варианта у нас нет", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241014/obstrel-1977889388.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородский губернатор выступил с предложением по восстановлению жилья
Гладков предложил собирать бригады из местных жителей для восстановления жилья
БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил для восстановления жилья после обстрелов формировать в населенных пунктах бригады из местных жителей.
На оперативном совещании в понедельник Гладков отметил, что восстановление жилья на обстреливаемых территориях идет не достаточно активно, особенно с учетом похолодания.
"С учетом обстрелов, как показывает практика, нужно собирать бригады из местных. Они уже понимают, что такое обстрел, правильно себя ведут", - сказал губернатор.
По его словам, бригадам из других населенных пунктов непросто приезжать и работать на обстреливаемых территориях.
"Это сделать могут только свои. Я думаю, что всем главам нужно брать и формировать бригады, обучать вопросам безопасности, укрытий, обеспечивать индивидуальными средствами защиты, другого варианта у нас нет", - подчеркнул губернатор.