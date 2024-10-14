https://ria.ru/20241014/germaniya-1978027930.html

Стало известно, как Германия опозорилась из-за решения по Украине

Стало известно, как Германия опозорилась из-за решения по Украине - РИА Новости, 14.10.2024

Стало известно, как Германия опозорилась из-за решения по Украине

Немецкие поставки старых танков Leopard 1 для Украины выглядели унизительно, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:52

2024-10-14T19:52

2024-10-14T21:05

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкие поставки старых танков Leopard 1 для Украины выглядели унизительно, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Немцы решили, что, раз они не могут поставлять Украине Leopard 2, будут поставлять Украине Leopard 1, снятые с хранения, а затем, что было еще большим унижением, оказалось, что они были не в очень хорошем состоянии, пришлось провести огромную работу, чтобы вернуть их в какое-то пригодное для эксплуатации состояние", — отметил он.По словам эксперта, Германия до недавнего времени была крупнейшим поставщиком военной техники на Украину из всех европейских стран. При этом немецкие военные находятся далеко не в лучшей форме: они испытывают многократную нехватку техники, пояснил он."Не так уж много танков Leopard 2, которые Германия могла бы поставить Украине. Им пришлось объехать всю Европу, чтобы попытаться найти больше танков, в результате чего Украина получила танки из разных стран, причем все эти модели отличались друг от друга, а иногда, как я понимаю, даже не полностью были совместимы друг с другом", — резюмировал Меркурис.В сентябре на сайте правительства ФРГ сообщили, что Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html

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технологии, украина, германия, в мире, европа