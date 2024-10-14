https://ria.ru/20241014/gd-1977906912.html

Комитет ГД рекомендовал Думе принять проект об изменении МРОТ в I чтении

Комитет ГД рекомендовал Думе принять проект об изменении МРОТ в I чтении - РИА Новости, 14.10.2024

Комитет ГД рекомендовал Думе принять проект об изменении МРОТ в I чтении

Комитет ГД по соцполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2025 года РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:57

2024-10-14T10:57

2024-10-14T11:00

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2025 года на уровне 22 440 рублей.Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен в целях реализации задачи, поставленной президентом РФ, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой на 2023 год - не менее 35 тысяч рублей в месяц.В пояснительной записке уточняется, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль."Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 миллиона работников", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241011/gosduma-1977566519.html

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госдума рф, общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)